Yeni okullu olacak çocukların ailelerine tavsiyeler

UKÜ Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gürcan Seçim yeni okullu olacak çocukların ailelerine tavsiyelerde bulundu. Seçim, aile dışındaki sosyal hayata uyum sağlamanın yeni bir deneyim olduğuna da dikkat çektti

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi,Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Gürcan Seçim, çocukların okul öncesi ve okula ilk başlayış dönemlerine ilişkin tavsiyelerde bulundu. Yrd.Doç.Dr. Seçim, bireyin gelecekte iyi bir kişiliğe ve statüye sahip olabilmesi için ebeveyinlerinden başlanarak bulunduğu ortam,sosyal çevre ve yapılan aktivitelerin dikkate alınmasının altını çizdi. Çocuğun okul öncesi dönemi ve kreş süresi boyunca elde ettiği kazanımların artılarına değinen Seçim, çocuğun kişiliğinin ortaya çıkmasıve benliğinin olumlu yönde gelişim göstermesi için ailelerinin desteklerine ihtiyaç duyduklarını belirti.

Yrd. Doç. Dr.Seçim,okul öncesi dönemi şöyle ifade etti "Okul öncesi dönem bireyin yaşamını ve ailesini etkileyen önemli bir süreçtir.Çocuğun okula başlaması sadece kendisi için değil; anne ve babası için de farklı bir deneyimdir."

UKÜ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Seçim, ilk okula başlama döneminde çocuk açısından bakıldığında aile dışında başka bir sosyal çevreye uyumunun söz konusu olduğunu belirterek; “Anne, baba ve çocuk için bu dönem hayatlarında önemli bir yere sahip” dedi. Doç. Dr. Seçim, eğitim kurumlarına gönderilen çocukların gelişim süreçlerini açıklayarak, “2 ile 6 yaş arasındaki çocuklarakranlarıyla birlikte faaliyette bulunmalı ve kendi sorunlarını kendisinin çözebileceği bir ortamda yer almalı” şeklinde konuştu. Aile dışındaki sosyal hayata uyum sağlamanın yeni bir deneyim olduğuna da dikkat çeken Seçim, “Çocuklar gittikleri eğitim merkezlerinde kendi sorumluluklarını da yerine getirebilecek şekilde yönlendirilmelidirler” diye belirtti.

Çocukların ilk kez dahil olduğu eğitim ortamındaki alışma süreçlerinde yapılması gerekenlere değinen Yrd.Doç.Dr.Gürcan Seçim, “Başlarda çocuklarınhoşlanabildikleri olay ve faaliyetlerden, zamanla sıkılarak gitmeisteğini yitirmek, hatta şiddetli tepkiler göstermek şekline dönüşebilir” dedi. Bu gibi tepkilerde ailelerin uysal bir tavır takınması gerektiğinin altını çizen Seçim, “Ailelerin sabırlı olmaları gerekiyor” dedi.