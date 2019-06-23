YDÜ’ye inovasyon başarı ödülü

Yakın Doğu Üniversitesi Robotik Laboratuvarı’na inovasyon ve teknoloji alanında yaptıkları çalışmalardan dolayı ödül verildi

Yakın Doğu Üniversitesi Robotik Laboratuvarı (NEU Robotics Lab.)’na “43. KKTC Uluslararası Fuarı” açılış töreninde inovasyon ve teknoloji alanında yaptıkları çalışmalardan dolayı ödül verildi.

Lefkoşa Fuar alanında yer alan 43. KKTC Uluslararası Fuarı’nın açılışında, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar, T.C. Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından Yakın Doğu Üniversitesi’ne inovasyon ve teknoloji alanında yaptıkları çalışmalardan dolayı ödül takdim edildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Robotik Futbol Takımı’nın elde ettiği RoboCup 2018 Şampiyonluğu, güneş enerjili arabalar, 3 boyutlu yazıcı, patent ile Ar-Ge ve inovasyon alanında yaptığı çalışmalardan dolayı ödüle layık görüldü.

Devlet ve Hükümet Yetkilileri Yakın Doğu Üniversitesi Standını Gezdi…

Ödül töreninin ardından Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar, T.C. Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ile bakanlar, milletvekilleri ve yetkililer Yakın Doğu Üniversitesi Teknoloji Girişimi (NERITA) şemsiyesi altında yer alan Neurobotics, 3D Labortuarı ve Günsel marka aracın fuarda yer alan standını gezerek çalışmalar hakkında bilgiler aldılar. Yapılan çalışmaları ilgiyle izleyen devlet ve hükümet yetkilileri, inovasyon alanında yürütülen çalışmaları tebrik ederek başarıların devamını diledi.

Ziyaret sırasında konuşan Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, insan kaynaklarının ve ülkenin teknoloji ve inovasyon alanında geliştirilmesinin ve ekonominin kendi ayakları üzerinde durabilmesi için bu yönündeki yeni yatırımların önünün açılaması gerektiğine vurgu yaptı. Sanayi ve üniversite işbirliklerinin önemine değinen Bakan Taçoy, bu nedenle teknopark ve Ar-Ge çalışmalarına yatırım yapan üniversitelerle de işbirliğine başlandığını dile getirerek, Yakın Doğu Üniversitesi Robotik Futbol Takımı’na 1-8 Temmuz tarihleri arasında Avustralya’da katılacakları RoboCup 2019’da da başarılar diledi.