YDÜ’ye bir ödül daha

YDÜ’nün antibiyotik direnci üzerine yaptığı çalışmalar, Antalya’da düzenlenen Uluslararası Kongre’de ödüle layık görüldü

Yakın Doğu Üniversitesi, Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD) tarafından Antalya’da düzenlenen 7. Türkiye EKMUD Uluslararası Kongresi’nde enterobakteriler ile antibiyotiklerin direnci üzerine sunduğu araştırma ile poster ödülü kazandı.

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nedim Çakır önderliğinde, Doç. Dr. Kaya Süer, Yrd. Doç. Dr. Selin Özcem, Mikrobiyolog MsC Emrah Güler, Doç. Dr. İlker Etikan’nın kongrede sunduğu ‘’Enterobacteriae’lerde GSBL salınımı ile beta-laktam dışı antibiyotiklerle çoklu direnç arasındaki ilişki’’ konulu araştırma poster ikincilik ödülü almaya hak kazandı

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, günümüzde en önemli problemlerden birisi olan antibiyotik direncinin tüm dünyada hükmünü sürdürmekte olduğu belirtilerek, Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji laboratuarında üretilen Enterobakteri ailesinin üyelerinin salgıladıkları GSBL nedeni ile belli grup antibiyotiklerin kullanılamayacağı tüm hekimler tarafından bilindiği vurgulandı.

Antibiyotik Direncindeki Artışın Bir Nedeni de Uzun Yıllardır Reçetesiz Antibiyotik Satışının Olmasıdır…

Yapılan çalışmada mevcut dirençli antibiyotikler kullanılamayacağından, kullanılması mümkün olabilen alternatif antibiyotiklerin dirençleri araştırılmış olup florokinolon ve trimethoprim-sulfamethakzasol seçeneklerinde % 66.4 oranında ve aminoglikozid grubu antibiyotiklerde % 31 oranında dirençli bulundu.

Antibiyotik direncindeki artışın nedenlerinden birinin uzun yıllardır reçetesiz antibiyotik satışının olduğuna dikkat çekilen çalışmada, Nisan 2016 tarihinde ülkemizde reçetesiz antibiyotik satılamayacağına dair bir kanun çıkarıldığı anımsatılarak, reçetesiz antibiyotik satışının engellenmiş olmasının kağıt üstünde kalmayıp, pratikte de uygulanarak ilgili bakanlıklar tarafından takibinin titizlikle sürdürülmesinin önemli olduğu vurgulandı.