YDÜ’nün burslarına büyük ilgi

YDÜ’nün yüksek lisans ve doktora bursları yoğun ilgi gördü. KKTC, Türkiye ve dünya ülkelerinden 753 kişi burs almaya hak kazandı. YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel, 3. Nesil Üniversite modeline yakın doğu coğrafyasında örnek olduklarını vurguladı

Yakın Doğu Üniversitesi, tarafından 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında verilecek olan yüksek lisans ve doktora burslarına başvuru sonuçları açıklandı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, burslar için yapılan 800 başvuru sonucunda 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi için tüm anabilim dallarında 270 kişiye % 25, 307 kişiye %50, 114 kişiye % 75 ve 62 kişiye de % 100 olmak üzere toplamda 753 burs verildiği belirtildi.

Açıklamada, burs kazanan adaylara mail yoluyla bildirim yapılacağı belirtildi. Burs kazanan adaylar kayıt işlemleri ile detaylı bilgiyi info@neu.edu.tr mail adresinden öğrenebilecekler.

TÜM DÜNYADAN BURS İÇİN REKOR BAŞVURU…

Yakın Doğu Üniversitesi tarafından verileceği duyurulan yüksek lisans ve doktora burslarına yoğun ilgi gösterildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti başta olmak üzere, Türkiye ve tüm dünyadan 800 aday burs hakkı elde etmek için başvuruda bulundu. Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Eğitim Bilimleri ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri tarafından yürütülen programlara burslar için yapılan başvurularda adaylar Değerlendirme Kurulu tarafından detaylı bir şekilde incelenerek değerlendirildi.

DOÇ. DR. İRFAN S. GÜNSEL: “BİLİM, ARAŞTIRMA, YARATICILIK VE YENİLİKÇİ KÜLTÜRÜ GELİŞTİRMEK İÇİN HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Araştırma, yayın ve uygulamanın birbiriyle bağlantılı yürütüldüğü yüksek lisans ve doktora bursları ile ilgili Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel, adaylara istedikleri konu ve alanda uzmanlaşma aynı zamanda araştırma yapma imkanı sunduklarını söyledi.

Kuruldukları günden bu yana toplumun gelişimine katkı sağlamayı misyon edindiklerini belirten Doç. Dr. Günsel, akademik çalışmaları, araştırmaları ve ar-ge faaliyetleriyle üniversitelerin bütün bilimsel verilerini toplum faydasına dönüştürmeyi esas alan 3. Nesil Üniversite modeline yakın doğu coğrafyasında örnek olduklarını ifade etti. Ülkenin sürdürülebilir kalkınması, sosyo-ekonomik ve kültürel gelişiminde nitelikli insan kaynağının önemine dikkat çeken Doç. Dr. Günsel, “Bu hedefe hizmet edebilmenin bir adımı olarak üniversitenin tüm bölümlerinde öğrencilerine burs desteği sağlıyoruz. Bu amaçla çıktığımız yolda sadece akademik araştırma değil geniş burs olanaklarımızla eğitimi, başarıyı, sanatı, sporu desteklemeye devam edeceğiz. Nitelikli sayıda öğrenci yetiştirmeyi hedef alan üniversitemizde bilimsel araştırma proje sayısını giderek artış göstermektedir. Sadece meslek insanı yetiştirmek, araştırma yapmak ve topluma hizmet sunmak değil, aynı zamanda belli bir bilim alanında bilimsel çalışma yapabilecek ve geleceğin öğretim üyesi adayı bilim insanlarını ‘yüksek lisans’ ve ‘doktora’ eğitimiyle yetiştirmek üniversitemiz ve öğretim üyelerimizin görevidir. Bu doğrultuda, kuramsal ve uygulamalı eğitimle araştırma ve bilimsel yeterliklere sahip ‘yeni bir bakış, yorum, bilgi’ ortaya koyacak bilimsel araştırma çalışmalarını uluslararası endeksli dergilerde yayınlanan makaleler için yayın ödülleri vererek ve bilimsel konferanslara katılım için maddi destek sağlayarak artırmayı hedeflerken, üniversite kapsamında gerçekleşecek araştırma aktivitelerine gerekli altyapı desteği sağlayacağız. Bilim, araştırma, yaratıcılık, yenilikçilik kültürünü güçlendirmek için eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, topluma hizmet veren, akademik kadrosu güçlü bir üniversite olarak hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.