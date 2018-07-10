“YDÜ’nün bu kadar ilerlemiş olması çok takdir edici”

Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, 2018 Robotlararası Dünya Futbol Kupası’nda Dünya Şampiyonu olan YDÜ’nün bilim ve teknoloji alanında ilerlemiş olmasının takdir edici olduğunu vurguladı

Kanada’nın Montreal kentinde düzenlenen RoboCup 2018 Robotlararası Dünya Futbol Kupası’nda Dünya Şampiyonu olan Yakın Doğu Üniversitesi Robot Futbol Takımı (NEUIslanders) ekibi, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç.Dr. İrfan S.Günsel başkanlığında, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik’i makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S.Günsel ile Robot Futbol Takımı ekibi Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik’e , Yakın Doğu Üniversitesi 3D Laboratuarında mekanik ve elektronik tasarımları yapılan ve yapay zeka kodlamaları % 100 Yakın Doğu Üniversitesi tarafından geliştirilen Robot Futbol Takımının dünya şampiyonluğuna giden yolunu anlattı. Ziyarette, 2050 yılında düzenlenecek olan FIFA Dünya Kupasında şampiyon olacak takımla, Yakın Doğu Üniversitesi Robot Futbol Takımının bir dostluk maçı yapabilmenin hedef olarak belirlendiği de ifade edildi. Ayrıca, Yakın Doğu Üniversitesi Robotik Laboratuvarında geliştirilen Bioyazıcı ile organ ve doku üretileceği açıklandı.

Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik kabulde yaptığı konusmadında, Yakın Doğu Üniversitesinin bilim ve teknoloji alanında Kıbrıs’ta ilerlemiş olmasının takdir edici olduģunu belirtti.

Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Sefik; “ Çok farklı bir dünya. Tabi ki eminim belirli ülkeler bu yolda daha bir yol kat etmiştir ama Yakın Doğu Üniversitesi’nin Kıbrıs’ta bu kadar ilerlemiş olması bence çok takdir edici. Sizlere kolay gelsin, hayırlısı olsun. Çalışmalarınızda başarılarınızın devamını dilerim.Ama gerçekten ülkemiz adına gurur duyulacak bir konu” dedi.

GÜNSEL: “3. NESİL ÜNİVERSİTE MODELİNE BİYOYAZICIYLA ORGAN VE DOKU ÜRETEREK ÖRNEK OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel ziyarette yaptığı konuşmasında, Yakın Doğu Üniversitesi Robotik Laboratuvarı tarafından geliştirilen Robotik Futbol Takımının Kanada’da düzenlenen Robocup 2018 Robotlararası Futbol Dünya Kupasında şampiyonluğa ulaşmasından gurur duyduklarını belirtti.

Robot Futbol Takımının dünya şampiyonluğunun, Yakın Doğu Üniversitesinin üçüncü nesil üniversiteler arasında yer alma vizyonunun hayata geçirilmesi konusunda en güzel örneklerinden birisi olduğunu dile getiren Doç. Dr. Günsel, hedeflerinin tıp alanında çığır açacak Biyoyazıcı ile organ üreterek Kıbrıs Türk’ünün adını dünyaya sağlık sektöründe de duyurmak olduğunu söyledi.

“KENDİ GELİŞTİRDİĞİMİZ BİOYAZICI İLE ORGAN, DERİ, KIKIRDAK VE KEMİK BASIMI YAPMAYI HEDEFLİYORUZ”

Yakın Doğu Üniversitesi Robotik Laboratuvarındaki çalışmalardan bir diğerinin ise Bioyazıcı ile organ üretimi olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Günsel, yapacakları çalışmaları şu şekilde anlattı: “Dizaynı ve beyni Neu3D Laboratuvarı tarafından yapılan Biyoyazıcı sayesinde bir şırınga yardımı ile mikron hassasiyette canlı hücre basımı gerçekleştireceğiz. Neu3D Laboratuvarı ile Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin ortak çalışma olarak devam ediyor. Su benzeri sıvalarla basım testleri şuanda laboratuvarımızda devam ediyor ve aldığımız ilk sonuçlardan oldukça memnunuz. Bu sene sonuna doğru doku basımı gerçekleştirebileceğiz. Hedeflerimiz içersinde kendi geliştirdiğimiz BioYazıcı ile organ, deri, kıkırdak ve kemik basımı var.”

Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel sözlerinin sonunda, dünya şampiyonluğuna ulaşmalarının teknoloji alanında dünya devleriyle rekabet edebileceklerini gösterdiğini belirterek, “Bu alandaki çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürmedeki heyecanımızı artırmış ve Kıbrıs Türkü’nün imkan sağlandığında neler başarabileceğini bir kez daha göstermiştir. Bu başarılarımıza Biyoyazıcı ile üreteceğimiz organ ve doku çalışmalarını da eklemek istiyoruz” dedi.