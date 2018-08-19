YDÜ’lü mühendislerin büyük başarısı

YDÜ’de akıllı ve otonom sistemler hayata geçiriliyor. Mühendisler, simülasyon ortamında geliştirdikleri yazılım ile gerçeğe yakın modellenen bir arabayı insansız olarak kampus içerisinde dolaştırmayı başardı

Yakın Doğu Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Uygulamalı Yapay Zeka Araştırma Merkezi mühendislerinden Murat Arslan, Şenol Korkmaz ve Idoko John Bush, simülasyon ortamında otonom araba yazılımı geliştirdiler.

Niversitenin bir bölümünü modelleyen mühendisler simülasyon ortamında geliştirdikleri yazılım ile gerçeğe yakın modellenen bir arabayı insansız olarak kampus içerisinde trafik kurallarına uyarak dolaştırmayı başardılar. Açıklamada, aracın üzerine 2 kamera, 1 lidar sensor, 12 adet ultrasonic sensor yerleştiren mühendislerin aynı zamanda paralel park yazılımı da geliştirdikleri kaydedildi.

Yapılan çalışmalarda kameralardan görüntü alan mühendisler, resim işleme teknikleri kullanarak trafikteki yayalar, diğer araçlar, trafik ışık ve levhalarına uygun şekilde aracın hızını ve direksiyon açısını hesapladılar. Yazılımlarına ekledikleri yapay zekayla daha önceden kaydedilen sürüş tekniğine benzer şekilde aracı süren mühendisler bir kaç farklı yol daha bulma algoritması üzerinde çalışıyor. Geliştirilen otonom yazılım ilerleyen zamanlarda gerçek yol ortamı koşullarında denenecek.

OTONOM YAZILIMLA GERÇEK SÜRÜŞ DENEMELERİ YAPILACAK

Ayrıca yazdıkları yazılımı bilgisayar ortamındaki araba yarışı oyunlarında test eden mühendisler, programın insandan daha başarılı olduğunu ve gelecekte insanların yerini alacağı düşünülen bu tip yazılımların kazaları ve kayıpları en aza indireceğini vurguladılar. Önümüzdeki günlerde simulasyon ortamından çıkıp, gerçeğe yakın bir ortam kuracaklarını belirten mühendisler, uzaktan kumandalı arabaya entegre edecekleri bir sistem ile gerçek hayatta sürüş denemelerine başlayacaklarını kaydettiler.

EL HAREKETLERİ VE SES KOMUTLARIYLA MULTİMEDİA SİSTEMİ KONTROL EDİLEBİLECEK

Buna ek olarak, araç içersindeki kameradan sürekli şoförü takip eden ve uyuması halinde klimaları açan ve uyarı veren bir sistem de geliştirildi. Bununla birlikte şu an dünyada sadece BMW markasının en yeni modellerinde hayata geçirilmiş olan el hareketleri ve ses komutları ile aracın multimedia sistemini de kontrol etmeyi başardıklarını dile getirdiler. Mühendislerden Murat Arslan daha önce Günsel prototip 1’in elektrik sistemini dizayn ettiğini ve yaptıkları bu sistem ile aracın bütün fonksiyonlarının ses ile kontrol edilebileceğinin de mümkün olduğunu sözlerine ekledi.