YDÜ’den kamu personeli adaylarına tam destek

YDÜ, yeni dönemde Kamu Personeli Seçme Sınavı’na yönelik kurs programları ile öğrencilerin üniversite sonrası kariyer planlarına da destek veriyor

Yakın Doğu Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (YABEM) yeni dönemde Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) yönelik kurs programları ile öğrencilerin üniversite sonrası kariyer planlarına da destek veriyor.

KPSS eğitimleri haftanın her günü 9.00- 17.00 saatleri Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık, İlahiyat ve Atatürk Eğitim Fakültelerinin dersliklerinde gerçekleştirilecek. Yapılan açıklamada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde öğrenim görmekte olan ve mezun olduktan sonra Türkiye’de kamu görevlisi olarak atanmak isteyen memur adaylarının KPSS sınavına girmek mecburiyetinde oldukları kaydedildi. Bu doğrultuda Yakın Doğu Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi kısa dönemli eğitimleri kapsamında Atatürk Eğitim Fakültesi tarafından hazırlanan kursların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki üniversitelerin KPSS başarısına da katkı sağlayacağı belirtildi. Açıklamada ayrıca kursların Yakın Doğu Üniversitesi YABEM kısa dönemli eğitim programları çerçevesinde, Atatürk Eğitim Fakültesi’nin alanlarında uzman öğretim elemanları tarafından gerçekleştirileceği ifade edildi.

Yaşam Boyu Eğitim Merkezi olarak ihtiyaç duyulan ve talep edilen farklı konularda eğitim programlarını hayata geçirdiklerinin altını çizen Yakın Doğu Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi Müdürü Doç. Dr. Umut Koldaş Kamu Personeli Seçme Sınavının memur adaylarının mezun olduktan sonra göreve başlamadan önce girdiği ve bölümlere göre farklılık gösteren önemli bir sınav olduğunu kaydetti. Bu sınava sistemli ve doğru yöntemlerle hazırlanılması gerektiğine işaret eden Doç. Dr. Koldaş, bu kursun devlet kurumlarında görev yapmak isteyen memur adaylarına mecburi olan bu sınava daha iyi ve sistematik hazırlanılmasına katkı sağlamak amacıyla düzenlendiğini vurguladı. Adamızda eğitim görmekte olan öğrencilerin kişisel ve profesyonel gelişim önceliklerini dikkate alarak hayata geçirdikleri bu gibi eğitim programlarında katılımcıları bu önceliklerine amaç odaklı pedagojik yöntemlerle ulaştırmayı hedeflediklerini belirten Doç. Dr. Koldaş, Yakın Doğu Üniversitesi’nin uzman eğitim kadrosu ile düzenlenen KPSS kursunun da bu hedefe hizmet edeceğine inandığını vurguladı.

Kursların Yakın Doğu Üniversitesi YABEM kısa dönemli eğitim programları çerçevesinde, Atatürk Eğitim Fakültesi tarafından gerçekleştirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölüm Başkanı ve YABEM eğitimleri koordinatörü Doç. Dr. Behçet Öznacar yaptığı açıklamada kurslara Yakın Doğu Üniversitemizin öğrencilerinin ve ülkemizdeki diğer üniversitelerin Eğitim Fakültelerinde öğrenim gören öğrencilerinin başvurabildiğini belirtti. Amaçlarının Türkiye’de yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında öğrencilerin başarısını yukarılara çekmek olduğunun altını çizen Doç. Dr. Öznacar, böylelikle adayların öğretmenlik mesleğine atanmalarına önemli bir katkı sağlayacaklarına inandıklarını kaydetti. Kursların Atatürk Eğitim Fakültesi’nin değerli öğretim elemanları tarafından KPSS’nin kendine özgü yapısı ve sınav teknikleri göz önünde bulundurularak verilmekte olduğunu ve kurslara düzenli katılan adayların sınavdaki başarı düzeylerinin artacağına inandığını ifade etti.

KPSS eğitimin içeriği konusunda bilgi veren Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü Müdür Yardımcısı ve Yaşam Boyu Eğitim programları sorumlusu Yrd. Doç. Dr. Mert Baştaş konuyla ilgili yaptığı açıklamada KPSS eğitimlerinin Yakın Doğu Üniversitesine bağlı 2 farklı fakülte (Eczacılık ve İlahiyat) dersliklerinde devam edeceğini belirtti. Kurslar kapsamında Kamu Personeli Seçme Sınavına kadar toplam 600 saat (300+300 saat) eğitim verileceğini vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Baştaş, "Genel Kültür & Genel Yetenek" ve "Eğitim Bilimleri" alanlarını kapsayan KPSS kısa dönemli eğitim programında Türkçe, Matematik, Tarih, Coğrafya, Temel Yurttaşlık Bilgileri, Türkiye ve Dünya ile ilgili Genel, Kültürel, Güncel Sosyoekonomik Konular, Gelişim Psikolojisi, Öğrenme Psikolojisi, Program Geliştirme, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Sınıf Yönetimi, Öğretim Yöntem ve Teknikleri derslerinin her biri kendi alanında uzman öğretim elemanları tarafından yürütüleceğini ifade etti.

Yeni akademik dönemde Kamu Personeli Seçme Sınavı’na kadarki süre boyunca gerçekleştirilecek ve deneme sınavları ile pekiştirilecek olan KPSS Eğitimleri ve diğer Yakın Doğu Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi kısa dönemli eğitim programlarına kayıt ve detaylı bilgi için www.neu.edu.tr web sayfasından, nei@neu.edu.tr ve-posta adresinden, Yakın Doğu Enstitüsü facebook sayfasından (facebook: yakindoguenstitusu), 223 64 64 (dahili 5532) ve 0533 829 97 36 telefonlardan ulaşılabilir.