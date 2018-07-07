YDÜ’den hem burs hem de iş garantisi

YDÜ, Yüksek Lisans ve Doktora programlarına Dr. Suat Günsel Öğretim Üyesi Yetiştirme Bursu veriyor. Eğitim sürecinde maaşla desteklenecek öğrenciler ardından da kadrolanma garantisiyle araştırmalarını sürdürecek

Yakın Doğu Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) ve Yüksek Öğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) onaylı yüksek lisans ve doktora programlarına 42 adet Dr.S uat Günsel Öğretim Üyesi Yetiştirme Bursu bunun yanında da tüm anabilim dallarında %100, %75, %50 arası burslar verecek.

Akademik, kariyer ve kişisel gelişim açısından son derece önemli olan Yüksek Lisans ve Doktora programları Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde yer alan Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Eğitim Bilimleri ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri tarafından 1518 Öğretim üyesi ile yürütülüyor.

Son yıllarda yalnızca akademik uzmanlaşma açısından değil aynı zamanda profesyonel kariyer ve kişisel gelişim açısından da önem kazanan ve iş hayatında önemli bir tercih sebebi haline gelen yüksek lisans ve doktora eğitimleri Yakın Doğu Üniversitesi’nin uzman akademik kadrosunun yürütücülüğünde meslek adaylarına ve profesyonellere yeni ufuklar açıyor.

DR. SUAT GÜNSEL BURSUNA MAAŞ VE KADROLANMA GARANTİSİ

42 Ana dalda verilecek Dr. Suat Günsel Öğretim Üyesi Yetiştirme Burslarıyla başarılı gençlerimizi akademik araştırma geliştirme ortamına kazandırmak hedefleniyor. Eğitim sürecinde maaşla desteklenecek öğrenciler ardından da kadrolanma garantisiyle araştırmalarını sürdürecekler.

Araştırma ve uygulamanın birbiriyle bağlantılı ve etkileşimli bir şekilde yürütüldüğü Yüksek Lisans ve Doktora programlarında her türlü araştırmanın rahatlıkla yapılabilmesi için Fakülte laboratuvarlarının yanında İleri Düzey Araştırma Laboratuvarları, Yakın Doğu Hastanesi, Diş Hastanesi ve Hayvan Hastanesi’nin tüm imkanları da öğrencilerin hizmetine sunuluyor.

DOÇ. DR. İRFAN GÜNSEL “ARAŞTIRMAYI EN BÜYÜK HEDEF KOYDUK. BUNUN KADROLARINI DESTEKLİYORUZ..”

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan Suat Günsel yaptığı açıklamada Yakın Doğu Üniversitesi’nin Yüksek Lisans ve Doktora adaylarına yüksek kalitede amaç odaklı bir eğitim verildiğini ifade etti. Teori ile pratiğin harmanlanarak eğitimin etkileşimli bir şekilde yürütüldüğünü ifade eden Günsel, yüksek lisans ve doktora adaylarının istedikleri konu ve alanda, uzmanlaşma ve araştırma yapma imkanı sağladıklarını belirtti.

Bunun başarılı sonuçlarını almaya başladıklarını bir yandan elektrikli araba diğer yandan organ üretimi yapabilen bio-yazıcı, dünya kupası kazanan futbol robotları ve benzeri birçok projenin bu programlar sayesinde geliştirildiğini, Dr. Suat Günsel Öğretim Üyesi Yetiştirme Bursu’nun da aynı hedefin kadrolarını hazırlayan bir program olduğunu anlattı. Bu bursu kazanamayanları da %100 %75 %50 gibi burslarla da desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

BAŞVURULAR 9 TEMMUZDA BAŞLIYOR

Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yer alan 218 Yüksek Lisans ve Doktora programına adaylar burs başvurularını 9 Temmuz – 29 Ağustos tarihleri arasında yapabileceklerdir. Detaylı bilgi ve burs içerikleri hakkında www.neu.edu.tr web sayfasından alınabilecek.