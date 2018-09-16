YDÜ’de yeni öğrencilerin İngilizce seviyeleri tespit edildi

Yakın Doğu Üniversitesi’nde yeni öğrencilere yönelik İngilizce yeterlilik ve seviye tespit sınavı yapıldı

Yakın Doğu Üniversitesi, İngilizce Hazırlık Okulu tarafından öğretim dili İngilizce olan programlara kayıt yaptıran yeni öğrencilere İngilizce Yeterlilik ve Seviye Tespit sınavı yapıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, öğrencilerin İngilizce bilgi düzeyini ölçmek amacıyla düzenlenen sınavda öğrenciler, aldıkları nota göre başlangıç, orta ve orta üstü gruplara yerleştirilecek. Okuma, yazma, dinleme, dilbilgisi ve kelime bilgisi ile dört bölümden oluşan yeterlik sınavından başarılı olan öğrenciler ise bağlı oldukları fakülteye doğrudan geçiş yapacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Hazırlık Okulu Müdürü Enis Sayman, İngiliz Dili Eğitimi’nde gelinen son nokta ve teknolojinin dil eğitimindeki yeni yeri ile ilgili bilgilerini güncellemek amacıyla İngilizce Hazırlık Okulu okutmanlarının eğitime katıldığını belirterek, yeni eğitim döneminde öğrencilerin hayata geçecek teknolojik yeniliklerle karşılanacağının altını çizdi.

İngilizce Hazırlık Okulu’nda kullanılması kararlaştırılan, online portal üzerinden işlenecek ve değerlendirilecek ‘EMPOWER’ kitabı ile ilgili metodoloji, müfredat ve internet üzerinden yapılması planlanan ölçme ve değerlendirme ile ilgili çalışmalar yapıldığını da aktaran Sayman, “Yakın Doğu Ailesi'ne yeni katılan öğrencilerimize hoş geldiniz der, başarılı ve huzurlu bir akademik yıl geçirmelerini dileriz” dedi.