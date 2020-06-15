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YDÜ, yine bir ilke imza atarak online mezuniyet törenleri düzenliyor

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2019-2020 Akademik yılı  bahar dönemini uzaktan eğitimle tamamlayan Yakın Doğu Üniversitesi, Bahar Dönemi Mezunları için uzaktan/online mezuniyet töreni düzenle

YDÜ, yine bir ilke imza atarak online mezuniyet törenleri düzenliyor

Yeni tip koronavirüs nedeniyle  YÖK, YÖDAK, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile KKTC Bakanlar Kurulu tarafından alınan eğitime ara verilmesi kararı ile 2019-2020 Akademik yılı  bahar dönemini uzaktan eğitimle tamamlayan Yakın Doğu Üniversitesi, Bahar Dönemi Mezunları için uzaktan/online mezuniyet töreni düzenleyecek.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgide, başarıyla tamamlanan Bahar Dönemi mezunları için 17 Haziran - 29 Temmuz tarihleri arasında  Fakülte Mezuniyet törenlerini online olarak gerçekleştireceği belirtildi.

Youtube üzerinden canlı yayın akışı şeklinde ilerleyecek törenlerde hoşgeldiniz mesajının ardından İstiklal Marşının seslendirilmesi, üniversite rektörü, fakülte dekanları  ve fakülte birincilerinin mesajlarına yer verilecek. Google Meet üzerinden gerçekleştirilecek mezuniyet töreninde  mezun öğrencilerin tek tek isimleri seslendirilerek mesajları alınacak. Mezun olan öğrencilerin ülke bayrakları ve anı fotoğraflarının gösteriminin de yer alacağı mezuniyet töreninde temsili diplomaları takdim edilecek. Onlin mezuniyet töreni kapanışı temsili kep atma animasyonu ile sonlandırılacak.

Temmuz ayı içerisinde ilan edilecek bir tarihte, tüm Fakültelerin Mezuniyet Törenleri, sosyal mesafe şartları gözetilerek Atatürk Stadyumu’nda düzenlenecek.

Youtube üzerinden gerçekleşecek online mezuniyet törenleri tüm halka, öğrenciler, aileler ve yakınları tarafından aşağıdaki linklere tıklanarak izlenebilecek.

TARİH

SAAT

FAKÜLTE

YOUTUBE LİNKİ

17 Haziran 2020

13:30 – 15:30

SAHNE SANATLARI FAKÜLTESİ

https://youtu.be/BEniN2uZxew

22 Haziran 2020

09:00 – 11:00

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

https://youtu.be/8nkNwhH5_hg

11:00 – 13:00

TURİZM FAKÜLTESİ

https://youtu.be/zW3GY2sRSO4

13:00 – 15:00

VETERİNER FAKÜLTESİ

https://youtu.be/yt6VIuUBm0o

15:00 - 17:00

HUKUK FAKÜLTESİ

https://youtu.be/ch7FgFg_CUo

17:00 – 19:00

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

https://youtu.be/c_r5UspwWSg

19-00 - 22:00

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

https://youtu.be/cWGGiJ7wkLo

23 Haziran 2020

11:00 – 13:00

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

https://youtu.be/kQwFf3V4Sww

13:00 – 15:00

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

https://youtu.be/UgSe4kXDCD4

15:00 - 18:00

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

https://youtu.be/pWsAevhEGQE

19:00 – 22:00

ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ

https://youtu.be/KdGAPFVKg_s

24 Haziran 2020

09:00 – 11:00

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

https://youtu.be/TMnl31_kSqQ

11:00 – 13:30

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

https://youtu.be/F1TSYyemYK0

14:00 – 17:00

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ

https://youtu.be/tT8lGQymCSg

17:00 - 19:00

İNŞAAT VE ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ FAKÜLTESİ

https://youtu.be/i2VRhgzD6b8

25 Haziran 2020

11:00 – 13:00

MİMARLIK FAKÜLTESİ

https://youtu.be/ITTvVEbyz-4

14:00 – 17:00

ECZACILIK FAKÜLTESİ

https://youtu.be/j-DMwCb65_E

19:00 – 22:00

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

https://youtu.be/H7uCWmML4D4

26 Haziran 2020

13:00 – 16:00

TIP FAKÜLTESİ

https://youtu.be/2PMcQzL5v1M

19:00 – 22:00

ENSTİTÜLER

(EĞİTİM BİLİMLERİ, FEN BİLİMLERİ, SAĞLIK BİLİMLERİ, SOSYAL BİLİMLER)

https://youtu.be/u8Tzrhzyxi0

29 Temmuz 2020

10:00 – 14:00

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

https://youtu.be/Zf7jBi7zxBw

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