YDÜ tercihte yine birinci

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından KKTC’ye yerleştirilen öğrenci sayısı da belli oldu. Döviz kurlarındaki artış ülkeye okuyama gelen öğrenci sayısında büyük düşüşe neden oldu. Geçen yıla göre KKTC’yi seçen öğrenci sayısında 2 binden fazla bir düşüş var.
YKS Yerleştirme Sonuçlarıyla ilgili ilk belirleme göre TL'nin değer kaybı KKTC üniversitelerinin öğrenci kaybına neden oldu. Geçen yıl KKTC üniversitelerine 10 bin 795 öğrenci yerleşirken bu yıl bu rakam 8 bin 178’e düştü. Geçen yıla göre 2 bin 617 öğrenci daha az üniversitelere yerleşti.
Kontenjanlara bakıldığında KKTC üniversitelerinin yarı kontenjanının boş kaldığı görüldü. 17 bin 801 öğrenci için açılan kontenjanların sadece 8 bin 178’i doldu.
Bu yıl da geçen yıl olduğu gibi Yakın Doğu Üniversitesi ülkede en fazla öğrenci alan üniversite olurken, ikinciliği ise Lefke Avrupa Üniversitesi aldı.
Hangi üniversiteye kaç öğrenci geliyor?
Yakın Doğu Üniversitesi 1965
Lefke Avrupa Üniversitesi 1638
Doğu Akdeniz Üniversitesi 1150
Uluslararası Kıbrıs üniversitesi 1068
Girne Amerikan Üniversitesi 917
Girne Üniversitesi 496
Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi 309
Uluslararası Final Üniversitesi 189
Kıbrıs İlim Üniversitesi 175
Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi 118
Adakent Üniversitesi 109
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi 44