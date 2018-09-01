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YDÜ tercihte yine birinci

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YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geçen yıla göre KKTC’yi seçen öğrenci sayısında 2 binden fazla bir düşüş oldu. YDÜ, her yıl olduğu gibi bu yıl da en fazla öğrenci alan üniversite oldu

YDÜ tercihte yine birinci
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından KKTC’ye yerleştirilen öğrenci sayısı da belli oldu. Döviz kurlarındaki artış ülkeye okuyama gelen öğrenci sayısında büyük düşüşe neden oldu. Geçen yıla göre KKTC’yi seçen öğrenci sayısında 2 binden fazla bir düşüş var.

YKS Yerleştirme Sonuçlarıyla ilgili ilk belirleme göre TL'nin değer kaybı KKTC üniversitelerinin öğrenci kaybına neden oldu. Geçen yıl KKTC üniversitelerine 10 bin 795 öğrenci yerleşirken bu yıl bu rakam 8 bin 178’e düştü. Geçen yıla göre 2 bin 617 öğrenci daha az üniversitelere yerleşti.

Kontenjanlara bakıldığında KKTC üniversitelerinin yarı kontenjanının boş kaldığı görüldü. 17 bin 801 öğrenci için açılan kontenjanların sadece 8 bin 178’i doldu. 

Bu yıl da geçen yıl olduğu gibi Yakın Doğu Üniversitesi ülkede en fazla öğrenci alan üniversite olurken, ikinciliği ise Lefke Avrupa Üniversitesi aldı.

Hangi üniversiteye kaç öğrenci geliyor?

Yakın Doğu Üniversitesi        1965

Lefke Avrupa Üniversitesi     1638

Doğu Akdeniz Üniversitesi    1150

Uluslararası Kıbrıs üniversitesi 1068

Girne Amerikan Üniversitesi 917

Girne Üniversitesi 496

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi 309

Uluslararası Final Üniversitesi 189

Kıbrıs İlim Üniversitesi 175

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi 118

Adakent Üniversitesi 109

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi  44 

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