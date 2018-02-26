YDÜ öğretim görevlisinden ABD’de önemli temsiliyet

Yakın Doğu Üniversitesi Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümü, ABD’de gerçekleştirilen Uluslararası Petrol Konferansı’nda başarıyla temsil edildi

Yakın Doğu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi,Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümü Öğretim görevlisi Yüksek Mühendis Serhat CANBOLAT, Amerika Birleşik Devletleri’nde düzenlenen Uluslararası Petrol Konferansı ve Sergisinde, Yakın Doğu Üniversitesi’ni başarıyla temsil etti.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, ABD’nin Louisiana Eyaletine bağlı, Lafayette şehrinde yapılan Petrol Mühendisleri Birliğinin (SPE) Formasyon Tahribatı Kontrolü (Formation Damage Control) üzerine düzenlenen Uluslararası Petrol Konferansı ve Sergisinde, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mahmut Parlaktuna ile birlikte hazırladıkları “Fracture Effect Limitation on Residual Oil Saturation: Aperture Shrinkage” (Çatlak Etkisinin Sınırlandırılak Kalan Petrol Doymuşluğunun Azaltması: Aralık Daralması)adlı bildiriyi başarıyla sundu.

Canbolat; “Laboratuvar Ortamındaki Sonuçlar Saha Uygulamasıyla Örtüştürüldü”

Öğretim Görevlisi Yüksek Mühendis Serhat Canbolat bildirisinde, çatlaklı petrol rezervuarlarındaki, çatlak aralıklarının petrol kurtarımına etkisinin araştırılarak, bunun polimer jel uygulamasıyla en aza indirilmesini ve petrol üretiminin arttrılmasını ele aldıklarını belirtti. Canbolat, çalışmada, laboratuvar ortamında bulunan sonuçların, saha uygulamasında kullanılarak, sonuçların karşılaştırılarak örtüştürülmesini sağladıklarını söyledi.