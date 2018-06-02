YDÜ öğrencilerinden İskele'ye 2 büyük kent parkı projesi

İskele’nin 2 önemli Kent Parkı Projesi Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencileri tarafından tasarlandı

Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, İskele Belediyesi’nin hayata geçirmek istediği iki farklı projesine destek amacıyla 2 büyük kent parkı projesi hazırladı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, İskele Belediyesi’ne kazandırılan ve toplamda 122 dönüm 3 evleklik arazi üzerinde bulunan, kritik öneme sahip Onur Camping olarak bilinen arazinin 31 dönümü üzerinde yapmayı düşündüğü Rekreasyon Alanı ile yine İskele Belediyesi’ne kazandırılan içerisinde Piknik Alanı’nın da bulunduğu 61 dönümlük arazi üzerinde yapılması planlanan Orman ve Kültür Parkı için Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 2 büyük kent parkı projesi tasarladı.

Onur Camping Rekreasyon Alanı İle Orman ve Kültür Parkı İçin Düğmeye Basıldı…

Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nden Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Buket Asilsoy ve Öğretim Görevlileri Uzman Selin Laleci ve Uzm. Sinem Yıldırım danışmanlığında hazırlanan iki önemli proje, İskele Belediyesi İmar Birimi ile İskele Atatürk Kültür Merkezi’nde, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve Meclis Üyelerine sunuldu.

Doç. Dr. Özge Özden Fuller: “Bu Tarz Projeler Kent Gelişiminde Önem Arzediyor…”

Yakın Doğu Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Özge Özden Fuller, sunumda yaptığı konuşmada, doğa ve sürdürülebilir yaşam felsefesine örnek teşkil edecek projelere önem verdiklerini söyledi. Bu tarz projelerin kent gelişimlerinde önem arz ettiğinin altını çizen Doç. Dr. Fuller, İskele Belediyesi ile işbirliği yapmaktan keyif aldıklarını belirterek, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve tüm ekibine teşekkür etti. Doç. Dr. Fuller ayrıca, her zaman olduğu gibi başarılı tasarımlarından dolayı Yakın Doğu Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğrencileri ile gurur duyduklarını da ifade ederek böylesi önemli projelerde yer almayı destekleyen Yakın Doğu Üniversitesi Rektörlüğü’ne ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığı’na teşekkürlerini sundu.

"Yenilikçi Tasarımların Hayata Geçirilmesi Öğrencilerimize Çok Önemli Bir Motivasyon Olacak…"

Öte yandan Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanlığı tarafından yapılan açıklamada da gerçek yaşam tasarımlarının öğrencilikte çok önemli olduğuna dikkat çekilerek, öğrencilerine bu fırsatı veren İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na teşekkür edildi. Açıklamada,“Eğitim ortamında uzman öğretim kadrosu tarafından eleştirilerek gelişen, günümüz mimarlık ortamının tartışmalarını barındıran yenilikçi tasarımların hayata geçirilmesi öğrencilerimize çok önemli bir motivasyon olacak, Yakın Doğu Üniversitesi de ülkemize katkı koymaktan büyük memnuniyet duyacaktır” denildi.

Hasan Sadıkoğlu: “İki Projemiz de Kritik Öneme Sahip Araziler Üzerine Yapılacak”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ise konuşmasında, "Bizlerle işbirliği yapan ve böylesi güzel projelere imza atan Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü ile İskele Belediyesi İmar Birimi ekibine teşekkür ediyorum. Her iki projenin de İskele ve belde halkına kazandırılan kritik noktalardaki araziler üzerine yapılacağından dolayı büyük önem taşıyor" dedi.

Kurucu Rektör Dr. Suat Günsel ve Yakın Doğu Üniversitesi Ailesine İşbirlikleri İçin Teşekkür Edildi…

Yaklaşık 200 dönümlük araziyi İskele ve belde halkına kazandırmış olmalarından dolayı gurur duyduklarını söyleyen Başkan Sadıkoğlu, bu iki projeyi yine özelde İskele ve belde halkına genelde ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni halkının kullanımına açacak olmalarından dolayı heyecan içerisinde olduklarının altını çizdi. Sadıkoğlu, konuşmasının sonunda ise Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. Günsel başta olmak üzere her zaman kendileri ile işbirliği yapmaya hazır olan Yakın Doğu Üniversitesi ailesine teşekkürlerini sundu.