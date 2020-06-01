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YDÜ Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı cumartesi yapılacak

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Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı Yakın Doğu Üniversitesi kampüsü ile Gazimağusa, Güzelyurt, Girne ve İskele’de 6 Haziran’da Yapılacak…

YDÜ Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı cumartesi yapılacak

Ülkemizin en çok tercih edilen üniversitesi olan Yakın Doğu Üniversitesi 2020-2021 öğretim yılı “Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı”, 6 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 10.00’da Yakın Doğu Üniversitesi kampüsü ile Gazimağusa, Güzelyurt, Girne ve İskele’deki sınav merkezlerinde tek oturum halinde gerçekleştirilecek.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, KKTC liselerinden mezun veya bu yıl mezun olacak olan KKTC vatandaşı öğrenciler, Öğrenci Yerleştirme ve Burs sıralama sınavında, Yakın Doğu Üniversitesinde bulunan 20 Fakülte, 3 Yüksekokul ve 2 meslek yüksekokulunda bulunan 225 lisans ve ön lisans programını tercih etme ve yerleştirme hakkına sahip olacaklar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti liselerinde 4 yıl eğitim gören T.C. uyruklu vatandaşları da KKTC Burs ve Sıralama Sınavına girme hakkına sahip olacak.

Son Başvuru Tarihi 5 Haziran...

Sınava katılacak olan öğrencilerin en geç 5 Haziran 2020 tarihine kadar Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ofisine sınav kayıtlarını yaptırmaları gerekiyor. Sınava katılacak adaylar üç bölüm tercihi yapabilecekler. Yerleştirme işlemi öğrencinin sınav sonucuna ve kontenjan sayısına bağlı olarak tercih yapılan bölümler arasında gerçekleştirilecek. Kolejlerden mezun olan veya olacak olan öğrenciler, Yakın Doğu Üniversitesi’nin tüm bölümlerine belirlenen kontenjanlar çerçevesinde GCE A’Level, GCE AS Level, IGCSE-GCSE O’Level, SAT, ACT, sınav sonuç belgeleri ile de kayıt hakkı elde edebileceklerdi.

Sınav İçin Gerekli Olan Belgeler

Sınav başvurusu için KKTC kimlik kartı fotokopisi, 1 adet vesikalık resim ile Öğrenci İşleri Kayıt-Kabul Müdürlüğüne başvurmaları veya Liselerde kurulacak olan kayıt stantlarına başvuruda bulunarak kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı’na başvuracak adaylar 2236464 no’lu (dahili:5367-5774-5408) no’lu telefondan veya www.neu.edu.tr web sitesinden detaylı bilgi alabilirler. Sınava, kktcsinav.neu.edu.tr  adresinden  online başvuru yapılabilecek.

 Sınav Sosyal Mesafe ve Hijyen Kurallarına Uygun Yapılacak...

Yakın Doğu Üniversitesi Giriş Sınavı, kornavirüs (COVID-19) pandemisi önemleri kapsamında sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştirilecek.

Doç. Dr. Yeter Tabur: “Bilim, Teknoloji, Sağlık, Akademik ve Yükseköğretimde Dünya Ölçeğinde Sesi Duyulan Bir Eğitim Kurumuyuz…”

Yakın Doğu Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Yeter Tabur, sınavla ilgili yaptığı açıklamada, Yakın Doğu Üniversitesi’nin gençlere eğitimsel ve kültürel bağlamda rehber olmayı her zaman görev edindiğini ifade ederek, gençlerin hayallerini somutlaştırabilmesi için imkanlar tanıdığını söyledi.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin öğrencilerine sunduğu hizmetler ve sağladığı olanaklarla, öğrencilerin her türlü hak ve sorumluluklarına sahip çıktığını belirten Genel Sekreter Doç. Dr. Tabur, akademisyenler ve öğretim görevlileri ile birlikte her bölümde donanımlı eğitim verdiklerini, öğrencilerin sadece bölümlerinin eğitimini değil, aynı zamanda kendi alanları ile ilgili araştırmalar yaparak projeler geliştirebildiğini vurguladı.

Tercihlerde en çok tercih edilen Üniversite olmanın gururunu ve sorumluluğunu taşıdıklarına dikkat çeken Doç. Dr. Yeter Tabur, “Yakın Doğu Üniversitesi’nin tahsis ettiği burs kontenjanı ile gençlerimize kendi ülkelerinde öğrenim olanağı sağlarken, başarılı öğrencileri de ödüllendirmeyi ilke ediniyoruz. Gençlerimizi hayallerini gerçekleştirebilmek ve gerçek anlamda bir kampüs üniversitesi hayatı deneyimlemeleri için 20 Fakülte, 3 Yüksekokul ve 2 meslek yüksekokulunda bulunan 225 lisans ve ön lisans programlarına bekliyoruz” dedi. 

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