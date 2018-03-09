YDÜ ile İtalyan MAGI Group arasında işbirliği

Yakın Doğu Üniversitesi ile Genetik ve Nadir Hastalıkların Araştırılması, Tanı ve Tedavisi ile ilgilenen İtalyan MAGI Group arasında, eğitim ve bilim alanlarında ortak akademik programlar yürütmek amacıyla akademik işbirliği protokolü imzalandı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Deneysel Sağlık Bilimleri Araştırma Merkezi (DESAM) Müdürü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ile İtalyan MAGI Grup Genetik ve Nadir Hastalıklar Araştırma, Teşhis ve Tedavisi Merkezi Direktörü Dr. Matteo Bertelli tarafından imzalanan protokolün yürürlüğe girdiği bildirildi.

Protokol, Yakın Doğu Üniversitesi ve MAGI Grup’un eğitim ve bilim alanlarında ortak projeler ve akademik programlar yürütmek, ortak bilimsel araştırmaları genişletmek ve yayınlar yapmak, her düzeyde öğrenci ve öğretim üyesi değişimi yapmak, kısa-dönemli kurslar, eğitim programları ve bilimsel toplantılar düzenlemek gibi işbirliği içinde hayata geçirecekleri faaliyetlerin temel çerçevesini belirliyor.

Protokol ile Yakın Doğu Üniversitesi öğrencilerinin MAGI gruba ait İtalya’nın San Felice del Benaco şehrindeki araştırma ve klinik merkezinde eğitim ile staj imkanı sağlanacak.

İki Kurum Arasında Bilimsel Araştırma, Eğitim ve Staj İşbirliği Yürütülecek…

Protokole göre her iki kuruluş bünyesinde bulunan araştırma merkezleri, sürdürülen eğitim ve öğretimin geliştirilmesi ve uluslararası standartlara uyumlu hale getirilmesi konusunda ortak çalışma, bilimsel araştırmalar, projeler ile bilimsel yayınlar, kongre, konferans, sempozyum gibi ortak bilimsel toplantılar düzenlenecek. Bu tür faaliyetlerde karşılıklı konuşmacıların davet edilmesi ortak belirlenen ilkeler çerçevesinde karşılıklı bilim insanı değişimi ve profesyonellerin eğitimleri yapılması, Yakın Doğu Üniversitesi öğrencilerinin MAGI gruba ait İtalya’nın San Felice del Benaco şehrindeki araştırma ve klinik merkezinde eğitimi vestaj imkanı işbirliği ile hayata geçirilmesi planlandı.