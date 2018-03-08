YDÜ ile İtalyan MAGI Group arasında akademik işbirliği

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) ile Genetik ve Nadir Hastalıkların Araştırılması, Tanı ve Tedavisi ile ilgilenen İtalyan MAGI Group arasında, eğitim ve bilim alanlarında ortak akademik programlar yürütmek amacıyla akademik işbirliği protokolü imzalandı.

YDÜ’den yapılan açıklamaya göre, YDÜ Rektör Yardımcısı ve Deneysel Sağlık Bilimleri Araştırma Merkezi (DESAM) Müdürü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ile İtalyan MAGI Grup Genetik ve Nadir Hastalıklar Araştırma, Teşhis ve Tedavisi Merkezi Direktörü Dr. Matteo Bertelli tarafından imzalanan protokol, YDÜ ve MAGI Grup arasında eğitim ve bilim alanlarında ortak projeler ve akademik programlar yürütmeyi, ortak bilimsel araştırmaların genişletilmesi ve bu konuda yayınlar yapmayı, her düzeyde öğrenci ve öğretim üyesi değişimi yapmayı, kısa-dönemli kurslar, eğitim programları ve bilimsel toplantılar düzenlemeyi içeriyor.

Protokol ile YDÜ öğrencilerinin MAGI gruba ait İtalya’nın San Felice del Benaco şehrindeki araştırma ve klinik merkezinde eğitim ile staj imkanı sağlanacağı kaydedilen açıklamada şöyle denildi:

“Protokole göre, her iki kuruluş bünyesinde bulunan araştırma merkezleri, sürdürülen eğitim ve öğretimin geliştirilmesi ve uluslararası standartlara uyumlu hale getirilmesi konusunda ortak çalışma, bilimsel araştırmalar, projeler ile bilimsel yayınlar, kongre, konferans, sempozyum gibi ortak bilimsel toplantılar düzenlenecek. Bu tür faaliyetlerde karşılıklı konuşmacıların davet edilmesi ortak belirlenen ilkeler çerçevesinde karşılıklı bilim insanı değişimi ve profesyonellerin eğitimleri yapılması, Yakın Doğu Üniversitesi öğrencilerinin MAGI gruba ait İtalya’nın San Felice del Benaco şehrindeki araştırma ve klinik merkezinde eğitimi ve staj imkanı işbirliği ile hayata geçirilmesi planlandı.”