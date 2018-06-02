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YDÜ Güzel Sanatlar Sınavı’na başvurular başladı

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YDÜ Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-İş Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Seviye Tespit Giriş Sınavı başvuruları başladı

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YDÜ Güzel Sanatlar Sınavı’na başvurular başladı
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Yakın Doğu Üniversitesi 2018-2019 Akademik eğitim yılı için, Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-İş Öğretmenliği Anabilim Dalı seviye tespit sınav kayıtları başladı.

Yetenek sınavlarının 18 Haziran 2018 ve 11 Eylül 2018 tarihlerinde olmak üzere iki sınav olacağı, sınavlara girmek isteyen aday öğrencilerin ön kayıt yaptırabilecekleri belirtildi..

Kayıt Yapılabilecek Adresler:

Yurtdışında bulunan T.C yurttaşı adaylar, bulundukları illerdeki YDÜ Temsilciliklerine veya KKTC ise YDÜ Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına;

KKTC yurttaşı adaylar ise YDÜ Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı Tel: (0392) 223 64 64’den ön kayıt yaptırabilecekler.

Seviye Tespit Sınavı Tarih ve Yeri:

18 Haziran 2018 Pazartesi / 11 Eylül 2018 Salı sabah saat 10.00 da Atatürk Eğitim Sarayı Resim-İş Öğretmenliği Atölyesi 3.kat.

Sınav üç oturumdan oluşmaktadır;

Desen çizimi.

İmgesel Tasarım.

Mülakat.

Sınava girmek için gerekli malzemeler;

2 adet 50×70 çizim kağıdı.

Kalem, silgi.

Sınava girişi belgesi.

Kısa özgeçmiş.

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