YDÜ DESAM Enstitüsü'nün projesi TC Sağlık Bakanlığı'ndan onay aldı

YDÜ DESAM Enstitüsü araştırmacıları tarafından yürütülen “Covid-19 Pozitif Hastalarda Plazma Interlökin ve TGF-Beta seviyeleri ile Tedavi Arasındaki İlişki” başlıklı projenin TC Sağlık Bakanlığı tarafından onay aldı

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) DESAM Enstitüsü araştırmacıları tarafından yürütülen ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Derince Eğitim Araştırma Hastanesinden katılımcıların da yer aldığı “Covid-19 Pozitif Hastalarda Plazma Interlökin ve TGF-Beta seviyeleri ile Tedavi Arasındaki İlişki” başlıklı projenin TC Sağlık Bakanlığı tarafından onay aldığı bildirildi.

YDÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, çok merkezli olarak yürütülen çalışma, halihazırda COVID-19 için güvenirliliği ve etkinliği kanıtlanmış spesifik bir anti-viral tedavi bulunmamasından dolayı sitokin-kemokin plazma seviyelerinin belirlenmesi klinik sürecin takibinde ve/veya etkin tedavinin belirlenmesinde önemli olacağı düşünülerek planlandı.

Çok merkezli yürütülen çalışmada, elde edilen ilk verilere göre “Covid-19 vakalarında hastalığın seyri ile kandaki sitokin seviyelerinin farklı olduğu ve hastalığın klinik tablosu ile ilişkili olduğu” sonucuna ulaşıldı.

ALANINDA UZMAN ARAŞTIRMACILAR ÇALIŞMAYI YÜRÜTÜYOR

DESAM Enstitüsü araştırmacıları Prof. Dr. H. Seda Vatansever ile Prof. Dr. Murat Sayan’ın yürüttüğü çalışmada, DESAM Enstitüsü’nden Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ile Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim dalı ile Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Anabilim dalından Prof. Dr. Sıla Akhan, S.B. Üniversitesi Derince Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim dalı Uzm. Dr. Selcen Arslan Özel ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji-Embriyoloji Anabilim dalından Dr. Melike Özgül Önal yer alıyor.

Proje, Yakın Doğu Üniversitesi BAP birimi tarafından da destekleniyor.