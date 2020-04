YDÜ derslerini çevrimiçi olarak kitlelerin erişimine ücretsiz açtı

YDÜ bireylerin ilgili alanlarına yönelik olarak kendilerini geliştirebilmeleri, yeni bilgiler öğrenmeleri ve yeni kazanımlar elde edebilmeleri için çevirimiçi ders içeriklerini ücretsiz olarak erişime açtı

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Kitlesel Açık Çevrimiçi Derslere https://open-courses.neu.edu.tr adresi üzerinden kullanıcı adı ve parola alarak erişilebileceği belirtildi. Yaşam boyu öğrenme felsefesi ile hayata geçirilen kitlesel açık çevirim içi derslerde sağlık, eğitim, psikoloji, iletişim, sosyal bilimler, idari bilimler ve mühendislik gibi bir çok alanda ücretsiz bilgiye ulaşım imkanı sağlanacak.

Sertifika Verilecek…

Yakın Doğu Üniversitesi Kitlesel Açık Çevrimiçi ders kullanıcılarına Open-Courses.neu.edu.tr sisteminde yer alan ders içerisindeki tüm aktiviteleri tamamlaması durumunda, Yakın Doğu Üniversitesi Açık Dersler kapsamında e-sertifika verilecek. Dijital ortamda kaydedilebilecek elektronik sertifikaların daha sonra ortam üzerinden orijinalliği teyit edilebilecek.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “Kitlesel Açık Çevrimiçi Dersler ile Zaman ve Mekan Sınırı Ortadan Kalkmıştır…”

Küresel boyutta yaşanan koronavirüs (COVID-19) salgınından ötürü çeşitli zorluklar, riskler ve belirsizlikler içeren bir dönemden geçildiğini ifade eden Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, salgının yaşamımızdaki her şeyi değiştirdiğini, bunların en önemlisinin de eğitim sistemi olduğunu söyledi.

Tüm üniversitelerin aynı anda uzaktan eğitime geçmesiyle eğitimde dünyada yeni bir sürecin başladığını dile getiren Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Bu zorlu süreçte yeni yeni kavramlarla tanışarak, davranışlarımızı değiştiriyoruz. Gerçek deneyimlerin sanal ortamlara taşındığı günümüzde yapay zeka, artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik, Blockchain ve giyilebilir teknolojiler hayatımızın bir parçası haline geldi. Dijital dönüşüm günümüzde kendini her alanda göstermekte ve bu dönüşümün parçası olabilmek için her birey kendini sürekli olarak yenilemek ve yeni kazanımlar elde etmek durumundadır. Teknolojinin baş döndüren hızlı gelişimi sayesinde Covid-19 salgın döneminde dijital dönüşüm tüm alanlarda hızlı bir biçimde sağlanmış olup yaşam boyu öğrenmeyi kendilerine felsefe olarak edinmiş bireylerin dijital ortamlarda kendilerini geliştirmeye ve yenilikleri takip etmeye itmiştir. Bulunduğumuz salgın döneminde özellikle kendi ilgi alanlarına yönelik olarak kendilerini sürekli yenilemek isteyen bireylerin kitlesel açık çevrimiçi öğrenme ortamları sayesinde mobil cihazlar aracılığıyla bilgiyi edinme ve yayma isteği daha da artıyor. Her bireyin farklı şekillerde ve hızda öğrendiği göz önüne alındığında kişiselleştirilmiş açık öğrenme ortamları ve açık ders kaynaklarına erişim daha da büyük önem arz ediyor. Bu bağlamda Yakın Doğu Üniversitesi olarak derslerimizi çevrimiçi olarak bireylerin erişimine ücretsiz açarak bilgiye ulaşarak gelişimini sağlayacağız. Kitlesel Açık Çevrimiçi Dersler ve Açık Öğretim Kaynakları sayesinde yenilikleri takip ederek kendilerini her alanda geliştirmek isteyen yaşam boyu öğrenme felsefesini edinmiş bireyler kişisel bilgisayarlarından, akıllı telefonlarından veya tabletlerinden Yakın Doğu Üniversitenin kitlesel açık çevrimiçi derslerine erişebilecekler” dedi.

Evde Kal Kendini İlgi Duyduğun Her Alanda Geliştir…

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Yeni Koronavirüs sebebiyle evde kal çağrılarının yapıldığı süre içerisinde bireylerin farklı becerilerini keşfedebileceğini veya ilgi alanları ile ilgili Yakın Doğu Üniversitesi Açık Dersler sisteminde farklı kategoriler altında yer alan dersler ile birlikte yeni kazanımlar elde edebileceğini belirtti.

Yakın Doğu Üniversitesinin tüm fakültelerinde de salgın döneminde uzaktan eğitime geçildiğini anımsatan Prof. Dr. İrfan Suat Günsel “Amacımız, eğitim öğretim süreçlerimizi mümkün olduğunca kesintiye uğratmamak. Öğrencilerimizin eğitimlerini aksatmadan devam edebilmelerini sağlarken, Open-Courses.neu.edu.tr sistemi ile kitlelere verilecek çevrimiçi açık dersler ile birlikte bireyler hem kendilerini geliştirecek hem de e-sertifika alarak profesyonel hayatına güç katacak. Bir yandan COVID-19 ile ilgili kaygılarınızla mücadele ederken, bu kaygı verici süreçte herkesin sorumluluklarının farkında olmasını, sağlığına özen göstermesini, herkesin kendini değerli hissettirebilecek yeni alışkanlıklar geliştirerek kişisel gelişimine yoğunlaşmanızı öneriyorum” diye konuştu.