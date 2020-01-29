YDÜ'den yeni nesil iletişimciler mesleğe atıldı

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi 2019-2020 güz dönemi mezunları diplomalarını aldı. Bilgi ve donanıma sahip yeni nesil iletişimciler mesleğe atıldı

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi 2019 -2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi mezuniyet töreni büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre İletişim Fakültesi Turuncu Salon’da yer alan törene, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Biber, dekanlar, enstitü müdürleri, bölüm başkanları, öğretim elemanları, aileler ve mezun öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Biber, Türkçe konuşan öğrenciler adına Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü mezunu Kübra Nur Akpınar ile İngilizce konuşan öğrenciler adına Franklin I. Nwosu birer konuşma yaptı. Törende yer alan müzik öğretmenliği anabilim dalı öğretim elemanı İlyas Abdullin’in müzik dinletisi ise büyük beğeniyle izlendi.

Yakın Doğu Üniversitesi Sadece Eğitim Değil Tecrübe de Katıyor…

Mezun dönem arkadaşları adına konuşan Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü mezunu Kübra Nur Akpınar, Yakın Doğu Üniversitesinin eğitim yanında kendilerine mesleki anlamda büyük tecrübeler kattığını söyledi.

Akpınar, “Üzerimizde sınavların, projelerin, ödevlerin bitmesinin hafifliği fakat üniversitemizin bitmesinin ağırlığı var. Üniversite aslında sadece eğitim alıp gidebileceğimiz bir yer değildi bizim için, öğrenme süreciydi. Bu dönemler çok güzel anılar biriktirdiğimiz fakültenin düzenlediği etkinliklerle bilgilerimizi çoğaltırken öğrendiklerimizi kanıtlama heyecanı yaşadığımız dönemlerdi. Yakın Doğu Üniversitesi bize sadece eğitim değil aynı zamanda tecrübe de kattı. Bizleri yetiştirdiğiniz ve sabırla bizleri eğittiğiniz için tüm hocalarımıza teşekkür ederiz” diye konuştu.

İletişim Fakültesinde Eğitim Almanın Öneminden Söz Etti…

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Biber de törende yaptığı konuşmada, mezuniyetlerin yaşam sürecimizin içerisinde önemli bir aşama olduğunu ifade ederek, okul bitince hiçbir şeyin sona ermediğini söyledi.

Prof. Dr. Biber, “Mzuniyet bir nokta bir son değil. Sadece bir virgül. Göreceksiniz ki okul bitince hiç bir şey bitmiyor. Okulunuzla, fakültenizle yaşamaya devam ediyorsunuz. Dört beş yıl önce suya attığınız bir taşın oluşturduğu halkalar gibi bu süreç genişleyerek devam ediyor. Yaşadığınız tüm zorluklar, üzüntüler, hüzünler sıklıkla anmak isteğiniz güzel birer anıya, hikâyeye dönüşüyor. Tüm bu süreçlerden geçmiş birisi olarak söylüyorum ki; nereye giderseniz gidin, yaşadığınız şehirler, mezun olduğunuz okullar arkanızdan geliyor. Terk etmek, ayrılmak, yok saymak asla mümkün olmuyor” dedi.

Edebiyatla, sinemayla, dille, sanatla çok yakın bağı olan İletişim Fakültesi’nde öğrenci olmak, iletişimin herhangi bir alanında eğitim almanın ayrıcalık olduğunu dile getiren Prof. Dr. Biber, doktorluk, mühendislik, avukatlığın önemli meslekler olduğunu, ancak hayatı değerli, yaşanılır hatta katlanılır kılanın sanat, şiir, başkalarıyla kurduğumuz bağlar, sinema ve edebiyat olduğunu belirtti.

Hocaların Öğrencileri İle Her Zaman Bir Gönül Bağı Vardır…

Öğrencilere de seslenen Prof. Dr. Biber, akrabalıkların sadece kan bağı ile olmadığını, kalıcı dostlukların, akrabalıkların gönül bağı ile kurulduğunu anlatarak, hocaların öğrencileri ile her zaman bir gönül bağı olduğunu söyledi. Prof. Dr. Biber, “Ve biz gönül bağı kurduklarımızdan sonsuza dek sorumlu olduğumuza inananlardanız. Ne zaman başınız sıkışsa, dara düşseniz aramanızı, heber vermenizi isteriz… Hepinizi sevgi ve saygı ile kutluyor, başarılar, mutluluklar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Mustafa Kurt; “Ne Yaparsanız Yapın Kendinize Güvenin Ezberleri Bozmaya Çalışın”

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt ise törende yaptığı konuşmada, öğrencilere ezberleri bozmalarını öğütledi.

Konuşmasında, Yakın Doğu Üniversitesinin 2019 yılına ait verileri de paylaşan Prof. Dr. Kurt, öğretim elemanlarının uluslararası kongrelerde 864 tane bildiri sunduğunu, 2019 yılı içerisinde 1300’e yakın uluslararası makale yazıldığını, akademisyenlerin 813 adet uluslararası akademik etkinliğe katıldığını, 1142 tane akademik etkinliğin düzenlendiğini, bu rakamların çok yüksek olduğunu günde 3-4 tane akademik etkinlik anlamına geldiğini kaydetti.

Öğretim elemanları başına düşen makale sayısılarının 2’nin üzerinde olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Kurt, Türkiye’de yer alan 10 araştırma üniversiteleri içerisinde öğretim elemanına düşen sayının 1.80 olduğunu Yakın Doğu Üniversitesi öğretim elemanlarının en önde gelen üniversite düzeyinde bir performans gösterdiğine vurgu yaptı.

Doç. Dr. Mustafa Kurt, sözlerinin devamında şunları dile getirdi: “Üniversitemiz belirli kurallar çerçevesinde her zaman akademik yöntem, akıl ve etik çerçevesinde bir model olmak için bütün mekanizmalarını kurgulamıştır. Akıllı sistemlerin yönlendirdiği bir çağda yaşıyoruz. Neyin nasıl olacağını neyle sonuçlandırılacağını bilmediğimiz bir çağda yaşıyoruz. Bu yeniçağda iletişim çok önemli çünkü eylemlerin merkezinde iletişim vardır. İletişimi tanımlarken aslında çok şey söyleyebiliriz ama bugün üzerinde durmak istediğim iletişimi gerçek kılan bilgi boşluğudur. Önemli olan o bilgi boşluğundan yararlanabilmektir. Öğrencilerimize yaşamları boyunca başarılar dilerim kendiniz gibi olun hep. Ne yaparsanız yapın kendinize güvenin ezberleri bozmaya çalışın herkesin yaptığı gibi davranmayın kendi özgün yeteneklerinizi ön plana çıkaracak eylemlerde bulunan sizlere başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.

Mezun Öğrencilere Diplomaları Takdim Edildi…

Konuşmaların ardından fakültede dereceye giren öğrencilere Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt tarafından diplomaları takdim edildi. Öğretim elemanlarının öğrencilere diplomaları takdim edilmesinin ardından mezuniyet pastası kesildi. Tören, öğrencilerin keplerini havaya atmasıyla sona erdi.