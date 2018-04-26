YDÜ'den Sahne Sanatları Fakültesine öğrenci alımı

Yakın Doğu Üniversitesi Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü’ne Oyunculuk ve Dramatik Yazarlık Anasanat Dallarına Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alınacak.





Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, özel yetenek sınavları, 4 - 5 Haziran tarihlerinde Yakın Doğu Üniversitesi Sahne Sanatları Fakültesinde yapılacak