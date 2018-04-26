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YDÜ'den Sahne Sanatları Fakültesine öğrenci alımı

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Yakın Doğu Üniversitesi Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü’ne Oyunculuk ve Dramatik Yazarlık Anasanat Dallarına Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alınacak.

YDÜ'den Sahne Sanatları Fakültesine öğrenci alımı
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Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, özel yetenek sınavları, 4 - 5  Haziran tarihlerinde Yakın Doğu Üniversitesi Sahne Sanatları Fakültesinde yapılacak

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