YDÜ'de İngilizce Kursları Salı günü başlıyor

Yakın Doğu Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi’nin (YABEM) 4 farklı seviye için düzenlediği İngilizce eğitim ve sertifika programı Salı günü başlıyor.



İngilizce Hazırlık Okulu tarafından yapılacak İngilizce kursu Elementary (Başlangıç), Pre-Intermediate (Ön-Orta), Intermediate (Orta) ve Upper – Intermediate (Üst –Orta) seviyelerinde yapılacak.



İngilizce dil eğitimi programlarına kayıt ve daha detaylı bilgiye www.neu.edu.tr web sayfasından, nei@neu.edu.tr e-posta adresinden, Yakın Doğu Enstitüsü ve Yaşam Boyu Eğitim Merkezi facebook sayfasından, 223 64 64 (dahili 5532) ve 0533 829 97 36 numaralı telefonlardan ulaşılabilir.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Yakın Doğu Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi bünyesinde düzenlenen diğer dil kurslarında olduğu gibi İngilizce dil eğitim programlarında da dilin temel kuralları, okuma yazma anlama teknikleri öğretilerek uygulamalı çalışmalar yapılacağı ifade edildi. Uluslararası ders kitapları kullanılarak ve 96 saat olarak gerçekleştirilecek olan kurlar bahar döneminde tamamlanacak. Program çerçevesinde katılımcılara eğitimleri başarılı bir şekilde tamamlamaları durumunda Yakın Doğu Üniversitesi YABEM tarafından onaylanmış sertifika verilecek.

Sayman: Üniversitemiz Uluslararası Kalite Standartları Paralelinde Eğitim Vermek Üzere Harmanlanmış (Blended) Eğitime Geçişi Başlatmıştır.

Yakın Doğu Üniversitesi’nde İngilizcenin öğretimi konusunda yıllardır uluslararası standartlarda çalışmalar yapıldığını vurgulayan Yakın Doğu Üniversitesi Hazırlık Okulu Müdürü Enis Sayman: “Yakın Doğu Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulu olarak IATEFL- Uluslararası İngilizce Öğretmenler Birliği- kurumsal üyesi olup her yıl dünyanın dört bir yanından gelen öğrencilere İngilizce eğitimi vermekteyiz. Ayrıca, İngilizce Hazırlık Okulumuz 2013-2014 Akademik Yılı’nda başlamış olduğu Pearson Edexcel Akreditasyon sürecini aynı akademik yıl sonunda tamamlamış olup 14 Temmuz 2014 tarihinde, Pearson Edexcel kurumundan tayin edilen tarafsız denetçi tarafından yapılan incelemeler sonucunda, yapılmış olan çalışmanın kalitesi ve başarısı denetçi tarafından Edexcel’e rapor edilerek Yakın Doğu kalitesi ve güvencesi 4 Ağustos 2014 tarihinde uluslararası alanda da resmi tescilini almıştır. Edexcel Akreditasyonu ile İngilizce Hazırlık Okulu’nun kalite süreçlerinin, bağımsız bir uluslararası kalite ölçütü olan Edexcel standartını yakaladığının göstergesi olmuştur. Kalite standartlarına uygunluğumuz her akademik yıl sonunda denetlenmekte olup, öğrencilerimize en iyi eğitimi vermenin gayreti içerisindeyiz.” dedi.

Ersoy: Keyifli Aktivitelerle Desteklenen İngilizce Eğitim Programlarımızda Katılımcıların Dili Öğrenme Amaçları Da Özellikle Dikkate Alınmaktadır.

İngilizce kısa dönemli eğitim ve sertifika programlarında katılımcılara İngilizceyi keyifli etkinliklerle ve kursiyerlerin dili öğreniş amaçlarına uygun bir şekilde öğrettiklerini vurgulayan Yakın doğu Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulu Dış Kurslar Koordinatörü Arhun Ersoy; “Yakın Doğu Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulu ve YABEM ortaklığında İngilizce programlarımız bu dönem 4 seviye ile devam edecektir. Elementary seviyesi ile katılımcılarımıza, günlük durumlarla başa çıkabilmek için temel dil kurallarını, temel kelime ve ifadelerini ve temel iletişim becerilerini kazandırmak amaçlanmaktadır. Pre -Intermediate seviyesinde ise amaç kazanılan temel bilgi ve becerilerin üzerine biraz daha ekleyerek yapıların ve ifadelerin daha anlamlı şekilde daha karmaşık bağlamlarda (okuma, yazma, dinleme ve konuşma) kullanılmasıdır. Katılımcıların amaçları doğrultusunda akademik , mesleki veya alan bilgisine ihtiyaç olduğu takdirde ise bu seviyede ek olarak onlarla ilgili çalışmalar da başlamaktadır.Intermediate, Elementary ve Pre-Intermediate seviyelerinde edinilen kazanımların da üzerine çıkıldığı bu seviyede amaç 4 dil becerisinde de (okuma, yazma, dinleme ve konuşma) öğrenilen yapıların etkin bir biçimde kullanılmasını sağlamaktır. Çalışılacak konular günlük kullanılan dil ile ilgili konulardan akademik veya mesleki dilin gerektiği konulara kadar değişiklik gösterebilmektedir. Upper – Intermediate’de ise amaç katılımcıların her beceride dili ana dil seviyesine çok yakın bir düzeyde kullanıp İngilizce dilindeki özgün materyal ve kaynakların çoğunu zorlanmadan anlayabilecek seviyeye gelebilmelerini sağlamaktır.” dedi.

Koldaş: İngilizce Öğretiminin Uluslararası Standartlarda Ve En Yeni Pedagojik Yöntemlerle Yapılmasına Büyük Önem Veriyoruz.

Dünyada yaygın bir şekilde kullanılan İngilizcenin uluslararası düzeyde iletişimin önemli dillerinden biri olduğununaltını çizen Yakın Doğu Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi Müdürü Doç. Dr. Umut Koldaş, “İngilizcenin öğretimi kadar hangi standartlarda ve hangi yöntemlerle öğretildiği de çok önemli. Eğitimin uluslararası standartlara uygun en yeni, en doğru pedagojik yaklaşımlarla ve yöntemlerle öğretilmesi büyük önem taşıyor. Yakın Doğu Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi kısa dönemli eğitim programları kapsamında Hazırlık Okulumuz tarafından düzenlenen dil eğitimlerinde katılımcıların İngilizce dilini günlük ve profesyonel yaşamlarında en etkili bir şekilde kullanabilmeleri için farklı dil seviyelerine göre düzenlenmiş 4 program yürütülüyor. Katılımcıların dili yaşayarak öğrenmeleri ve dile pratik hakimiyetlerini geliştirmeleri doğrultusunda dünyada geçerliliği kurumsal olarak tescillenmiş kaynaklar ve pedagojik yaklaşımlar kullanılıyor. Yaşam Boyu Eğitim Merkezi olarak toplumumuzun her kesimine ve ülkemizdeki uluslararası topluma yönelik tüm eğitimlerimizde olduğu gibi katılımcıların yaşama dair gelişim önceliklerini dikkate alarak tasarlanan İngilizce eğitimlerimizin de kursiyerlerimizin kişisel ve profesyonel gelişimlerine önemli bir katkı sağlayacağına inanıyoruz.” dedi.