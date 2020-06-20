Yakın Doğu Üniversitesi online mezuniyet törenleri başlıyor

Doğu Üniversitesi, online eğitim süreci sonunda ülkelerine dönen tüm öğrencileri dikkate alarak Fakülte Mezuniyet törenlerini 17 Haziran-29 Temmuz tarihleri arasında online olarak gerçekleştirecek.

YDÜ Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Üniversitesi Youtube üzerinden canlı yayın akışı şeklinde ilerleyecek törenlerde “hoşgeldiniz” mesajının ardından İstiklal Marşı’nın seslendirilmesi, Rektörün, Dekanın ve Fakülte birincisinin mesajı ile devam edecek.

Ardından Google Meet üzerinden hazır bekleyen mezun öğrenciler isimleri seslendirilerek kendilerini 1-2 cümle ifade etme şansı bulacak.

Öğrencilerin ülke bayrakları ve anı fotoğrafları gösterimi yanısıra temsili diplomaları takdim edilecek ve başarıları için tebrik edilecek.

Kapanışta bir geri sayım sonrası temsili bir kep atma animasyonu ile canlı yayın sonlandırılacak.

Ayrıca, Temmuz ayı içerisinde ilan edilecek bir tarihte, tüm Fakültelerin Mezuniyet Törenleri, sosyal mesafe şartları gözetilerek yeniden Atatürk Stadyumu’nda da düzenlenecek.



Youtube üzerinden gerçekleşecek online mezuniyet törenleri tüm halk, öğrenciler, aileler ve yakınları tarafından izlenebilecek.

Yakın Doğu Üniversitesi Online Mezuniyet Törenleri Tarih ve Linkleri şöyle