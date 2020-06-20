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Yakın Doğu Üniversitesi online mezuniyet törenleri başlıyor

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Doğu Üniversitesi, online eğitim süreci sonunda ülkelerine dönen tüm öğrencileri dikkate alarak Fakülte Mezuniyet törenlerini 17 Haziran-29 Temmuz tarihleri arasında online olarak gerçekleştirecek.

Yakın Doğu Üniversitesi online mezuniyet törenleri başlıyor

 

YDÜ Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Üniversitesi Youtube üzerinden canlı yayın akışı şeklinde ilerleyecek törenlerde “hoşgeldiniz” mesajının ardından İstiklal Marşı’nın seslendirilmesi, Rektörün, Dekanın ve Fakülte birincisinin mesajı ile devam edecek. 
Ardından Google Meet üzerinden hazır bekleyen mezun öğrenciler isimleri seslendirilerek kendilerini 1-2 cümle ifade etme şansı bulacak. 
Öğrencilerin ülke bayrakları ve anı fotoğrafları gösterimi yanısıra temsili diplomaları takdim edilecek ve başarıları için tebrik edilecek. 
Kapanışta bir geri sayım sonrası temsili bir kep atma animasyonu ile canlı yayın sonlandırılacak.  
Ayrıca, Temmuz ayı içerisinde ilan edilecek bir tarihte, tüm Fakültelerin Mezuniyet Törenleri, sosyal mesafe şartları gözetilerek yeniden Atatürk Stadyumu’nda da düzenlenecek.


Youtube üzerinden gerçekleşecek online mezuniyet törenleri tüm halk, öğrenciler, aileler ve yakınları tarafından izlenebilecek.  

Yakın Doğu Üniversitesi Online Mezuniyet Törenleri Tarih ve Linkleri şöyle

TARİH

SAAT

FAKÜLTE

YOUTUBE LİNKİ

22 Haziran 2020

09:00 – 11:00

Spor Bilimleri Fakültesi

https://youtu.be/8nkNwhH5_hg

11:00 – 13:00

Turizm Fakültesi

https://youtu.be/zW3GY2sRSO4

13:00 – 15:00

Veteriner Fakültesi

https://youtu.be/yt6VIuUBm0o

15:00 - 17:00

Hukuk Fakültesi

https://youtu.be/ch7FgFg_CUo

17:00 – 19:00

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

https://youtu.be/c_r5UspwWSg

19-00 - 22:00

Fen-Edebiyat Fakültesi

https://youtu.be/cWGGiJ7wkLo

23 Haziran 2020

11:00 – 13:00

İletişim Fakültesi

https://youtu.be/kQwFf3V4Sww

13:00 – 15:00

İlahiyat Fakültesi

https://youtu.be/UgSe4kXDCD4

15:00 - 18:00

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

https://youtu.be/pWsAevhEGQE

19:00 – 22:00

Atatürk Eğitim Fakültesi

https://youtu.be/KdGAPFVKg_s

24 Haziran 2020

09:00 – 11:00

Güzel Sanatlar Fakültesi

https://youtu.be/TMnl31_kSqQ

11:00 – 13:30

Mühendislik Fakültesi

https://youtu.be/F1TSYyemYK0

14:00 – 17:00

Hemşirelik Fakültesi

https://youtu.be/tT8lGQymCSg

17:00 - 19:00

İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi

https://youtu.be/i2VRhgzD6b8

25 Haziran 2020

11:00 – 13:00

Mimarlik Fakültesi

https://youtu.be/ITTvVEbyz-4

14:00 – 17:00

Eczacilik Fakültesi

https://youtu.be/j-DMwCb65_E

19:00 – 22:00

Sağlik Bilimleri Fakültesi

https://youtu.be/H7uCWmML4D4

26 Haziran 2020

13:00 – 16:00

Tip Fakültesi

https://youtu.be/2PMcQzL5v1M

19:00 – 22:00

Enstitüler

(Eğitim Bilimleri, Fen Bilimleri, Sağlik Bilimleri, Sosyal Bilimler)

https://youtu.be/u8Tzrhzyxi0

30 Haziran 2020

13:30 – 15:30

Sahne Sanatları Fakültesi

https://youtu.be/BEniN2uZxew

29 Temmuz 2020

10:00 – 14:00

Diş Hekimliği Fakültesi

https://youtu.be/Zf7jBi7zxBw

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