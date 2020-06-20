Yakın Doğu Üniversitesi online mezuniyet törenleri başlıyor

YDÜ Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Üniversitesi Youtube üzerinden canlı yayın akışı şeklinde ilerleyecek törenlerde “hoşgeldiniz” mesajının ardından İstiklal Marşı’nın seslendirilmesi, Rektörün, Dekanın ve Fakülte birincisinin mesajı ile devam edecek.
Ardından Google Meet üzerinden hazır bekleyen mezun öğrenciler isimleri seslendirilerek kendilerini 1-2 cümle ifade etme şansı bulacak.
Öğrencilerin ülke bayrakları ve anı fotoğrafları gösterimi yanısıra temsili diplomaları takdim edilecek ve başarıları için tebrik edilecek.
Kapanışta bir geri sayım sonrası temsili bir kep atma animasyonu ile canlı yayın sonlandırılacak.
Ayrıca, Temmuz ayı içerisinde ilan edilecek bir tarihte, tüm Fakültelerin Mezuniyet Törenleri, sosyal mesafe şartları gözetilerek yeniden Atatürk Stadyumu’nda da düzenlenecek.
Youtube üzerinden gerçekleşecek online mezuniyet törenleri tüm halk, öğrenciler, aileler ve yakınları tarafından izlenebilecek.
Yakın Doğu Üniversitesi Online Mezuniyet Törenleri Tarih ve Linkleri şöyle
|
TARİH
|
SAAT
|
FAKÜLTE
|
YOUTUBE LİNKİ
|
22 Haziran 2020
|
09:00 – 11:00
|
Spor Bilimleri Fakültesi
|
11:00 – 13:00
|
Turizm Fakültesi
|
13:00 – 15:00
|
Veteriner Fakültesi
|
15:00 - 17:00
|
Hukuk Fakültesi
|
17:00 – 19:00
|
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|
19-00 - 22:00
|
Fen-Edebiyat Fakültesi
|
23 Haziran 2020
|
11:00 – 13:00
|
İletişim Fakültesi
|
13:00 – 15:00
|
İlahiyat Fakültesi
|
15:00 - 18:00
|
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|
19:00 – 22:00
|
Atatürk Eğitim Fakültesi
|
24 Haziran 2020
|
09:00 – 11:00
|
Güzel Sanatlar Fakültesi
|
11:00 – 13:30
|
Mühendislik Fakültesi
|
14:00 – 17:00
|
Hemşirelik Fakültesi
|
17:00 - 19:00
|
İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi
|
25 Haziran 2020
|
11:00 – 13:00
|
Mimarlik Fakültesi
|
14:00 – 17:00
|
Eczacilik Fakültesi
|
19:00 – 22:00
|
Sağlik Bilimleri Fakültesi
|
26 Haziran 2020
|
13:00 – 16:00
|
Tip Fakültesi
|
19:00 – 22:00
|
Enstitüler
(Eğitim Bilimleri, Fen Bilimleri, Sağlik Bilimleri, Sosyal Bilimler)
|
30 Haziran 2020
|
13:30 – 15:30
|
Sahne Sanatları Fakültesi
|
29 Temmuz 2020
|
10:00 – 14:00
|
Diş Hekimliği Fakültesi