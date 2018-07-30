Vounous Projesi’nde Çatalköy Belediyesi UFÜ arasında işbirliği

Çatalköy Belediyesi ile Uluslararası Final Üniversitesi arasında Vounous Pişmiş Toprak Sempozyumu ve Vounous yerleşim yeri ile ilgili proje ve çalışmalardaişbirliği başta olmak üzere eğitim ve kültür-sanat konularını içeren birçok konuda iş birliğini öngören bir protokol imzalandı. Uluslararası Final Üniversitesi’nde gerçekleştirilen imza töreninde protokole Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu ile Uluslararası Final Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak imza koydu. Belediye Başkanı Hulusioğlu törende yaptığı konuşmada, Uluslararası Final Üniversitesi ile sıkı bir işbirliği içerisinde topluma faydalı projelere imza atmayı hedeflediklerini vurguladı.

“ULUSLARARSI FİNAL ÜNİVERSİTESİ İLE İŞBİRLİĞİNDE BÖLGEMİZE KATKI KOYACAĞIZ”

Çatalköy Belediyesi ile Uluslararası Final Üniversitesi arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi hedefleyen protokolünün imza töreninde konuşan Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu, Uluslararası Final Üniversitesi ile imzaladıkları işbirliği protokolünün hem ülkenin hem de bölgenin gelişmesine katkı koymak amacıyla projeler üretilmesini hedeflediğini belirtti. Bunlardan birinin de son günlerde gündemde olan Uluslararası Vounous Pişmiş Toprak Sempozyumu olduğunu belirten Hulusioğlu, öte yandanprotokolün 5000 yıllık bir tarihi geçmişi olan yerleşim yerinin gün yüzüne çıkarılması için gerçekleştirilecek arkeolojik kazılarla ilgili Uluslararası Final Üniversitesi’yle birlikte ortak bir proje kapsamı içerisinde çalışmayı da kapsadığını ifade etti.Başkan Hulusioğlu, bunun yanında üniversite ile birlikte sosyal, kültürel, sportif alanda üretilecek projelerle ülke gençliğinin çok daha sağlıklı, bilimsel olarak hayata tutunmalarını sağlamayı hedeflediklerini kaydetti. Bölgenin ilk aktif üniversitesi olan Uluslararası Final Üniversitesi ile daha sıkı bir işbirliği içinde halkın günlük hayatlarına etki etmek ve geleceklerini planlamalarına katkı koymayı amaçladıklarını da ifade eden Hulusioğlu, imzalanan işbirliği protokolünün hayırlı olmasını diledi.

“HALKIN YARARINA OLAN HER TÜRLÜ PROJEYE HAZIRIZ”

Uluslararası Final Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak da yaptığı konuşmada kampüslerinin yer aldığı Çatalköy’ün kendileri için son derece önemli bir yere sahip olduğunu ifade ederek üniversite olarak bölgenin gelişimine katkı koymak için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını ifade etti. Öztoprak,imzalanan protokol çerçevesinde ilerleyen dönemlerde eğitim ve kültür – sanat alanlarında belediyeyle birçok projeye imza atacaklarına inanç belirtti. Üniversite olarak Çatalköy Belediyesi’nin üzerinde çalıştığı ve ülkemiz tarihi değerlerinin topluma kazandırılması açısından son derece önemli olan Vounous yerleşim yeri ile ilgili çalışmalar ve II. Uluslararası Vounous Pişmiş Toprak Seramik Sempozyumu’na protokol çerçevesinde katkı koyacaklarını da belirten Öztoprak, üniversite olarak halkın yararına yapılan projelerde yer almaya her zaman istekli olduklarını vurguladı.

PROTOKOL KAPSAMI

Çatalköy Belediyesi’nin düzenleyeceği II. Uluslararası Vounous Pişmiş Toprak Seramik Sempozyumu ve Vounous yerleşim yeri ile ilgili proje ve çalışmalarda Uluslararası Final Üniversitesi ile işbirliği başta olmak üzere birçok konuyu kapsıyor. Bölge ile ilgili sosyal ve kültürel araştırmalarda ortak çalışmalar yürütülmesini de içeren işbirliği protokolüyle ortak konferans, seminer ve sempozyumların düzenlenmesi de hedefleniyor. Çatalköy Belediye çalışanları ve ailelerinin eğitim olanaklarından yararlanmasını da içeren protokol çerçevesinde çalışan ve ailelerine belli oranlarda indirim olanakları da öngörülüyor.