Veteriner hekimlerin mezuniyet coşkusu

Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Dönemi mezuniyet töreniyle veteriner olarak mezun olan öğrenciler coşkulu bir törenle diplomalarını aldılar

Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Dönemi mezuniyet töreni Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphanesi Salon 4’de büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Tören’de Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ , Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kürşad Turgut ve mezun öğrenciler adına fakülte birincisi Çağrı Enginer bir konuşma yaptı. Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü’nden Uzm. İlyas Abdullin ve Uzm. Gözdem İlkay‘ın müzik dinletisi salonu dolduranlar tarafından büyük beğeniyle izlendi.

“YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE’DEKİ SAYILI ÜNİVERSİTELERDEN BİR TANESİDİR…’’

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kürşad Turgut, Yakın Doğu Üniversitesi’nin kurumsallaşmaya, kalite ve kültürüne önem veren bir üniversite olduğunu belirterek, Türkiye’de de sayılı üniversitelerden bir tanesi olduğunu söyledi.

Eğitimde kalifiye öğretim elemanı, kaliteli öğrenci ve uygun fiziki şartların temel kriter olduğunu dile getiren Prof. Dr. Kürşad, uygun fiziki şartlarla bu kriterleri sağlamış ender fakültelerden birine sahip olduklarını kaydetti.

Mezun öğrencilere de seslenen Prof. Dr. Kürşad, “Öncelikle söylemeliyim ki sizleri çok seviyoruz ve sizleri çok özleyeceğiz. Dünyada çok yaygın bir anlayış olan hayat boyu eğitim anlayışı çevresinde, sürekli kendinizi yenileyiniz. Yakın Doğu Üniversitesi’nin bir ferdi olarak üniversitemizi unutmayınız. Sizleri bizlerle kavuşturan bu güzel, değerli üniversitemiz, sizlerin de sayesinde çok güzel yerlere ulaşacaktır. Hepinizin yolu açık olsun” diye konuştu.

“YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ 4’ÜNCÜ NESİL ÜNİVERSİTE MODELİ…”

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise Yakın Doğu Üniversitesinin benimsemiş olduğu 4’üncü Nesil Üniversite Modeli ile akademik çalışmaları, araştırmaları ve Ar-Ge faaliyetlerinin tüm bilimsel verilerini toplum faydasına dönüştürmeyi esas aldığını belirtti.

Prof. Dr. Şanlıdağ, eğitimde, en güncel yöntemleri kullanarak evrensel değerlere sahip, çoğulcu ve eleştirel düşünebilen, araştıran, sorgulayan, bilgiyi oluşturma ve etkili kullanma süreçlerini özümsemiş, çağdaş öğretim yöntemlerini uygulama yetisi olan, alanına hakim bireyler ve araştırmacılar yetiştirdiklerini söyledi.

Toplumu dönüştürme misyonu doğrultusunda Üniversitenin sahip olduğu eğitim ve araştırma birikimiyle enerjisini, yerel ve küresel ölçekte, toplumların ekonomik, sosyal, psikolojik ve kültürel gelişimine katkı sağlamak için kullandığını belirten Prof. Dr. Şanlıdağ, dünya üniversiteleri ile yarışan dünyanın ilk 500 üniversitesi arasına girmeyi hedeflemiş bir üniversite olarak akademik ve inovatif çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Prof. Dr. Şanlıdağ; “Yakın Doğu Üniversitesi 20 Fakülte, 6 Enstitü, 33 Araştırma ve uygulama merkezi, 104 araştırma ve uygulama laboratuvarı, sayısız araştırma projeleriyle, 1200’e ulaşmış uluslararası yayınla, 1’i Nobel ödüllü, 2’si Tübitak bilim ödüllü, 5’i bilime yön veren 100 türk bilim insanı arasında yer alan, 1000’in üzerinde akademisyeniyle ortak hedefe kararlı adımlarla ilerlemekteyiz. Eğitimde Üniversitemizle birlikte kardeş Girne Üniversitesi’ne ek olarak 60 yaş üzeri bireyler için “Tazelenme Üniversitesi’ni” hayata geçirdik. Kıbrıs’ın ilk ve tek Çocuk Üniversitesi olan “Özay Günsel Çocuk Üniversitesi” eğitim-öğretim hayatına başladı. Tek sağlık konseptine uygun olarak insan, çevre ve hayvan sağlığını ayırt etmeden Yakın Doğu Üniversite Hastanesi, Diş Hekimliği Hastanesi ve Hayvan Hastanesi ile dünya standartlarında sağlık hizmeti sunmaktayız. Kardeş Girne Üniversitemizle birlikte sağlık hizmeti veren hastane sayımız 5’e ulaşmış durumdadır” dedi.

Sözlerinin sonunda mezun öğrencilere de seslenen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şanlıdağ, “Geçip giden hayat, bir kelebeğin ömrünü kabulu gibidir. Sizin geçip gidene bir yanıtınız olacak mı? Geçip giden zaman kendinizi başkalarına açma yeteneği verecek mi? Anlamadığınız bir dil de olsa başkası nasıl hissetmiş, nasıl anlatmış bunu bilmek isteyecek misiniz? Eğer bir yanıtınız yoksa, bu yapacak bir şeyinizin olmadığındandır. Gündüz ördüklerinizi gece sökmeyin, bırakın biriksin. Bu sizi yanıta götürecektir. Yeni yaşamınızın sizlere sağlık, başarı ve mutluluk getirmesini dilerim. Yolunuz açık olsun’ diyerek sözlerini tamamladı.

Açılış konuşmalarının ardından, öğrencilerin Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kürşad Turgut tarafından yaptırılan meslek yemini ile devam eden törende, fakülte birincisi olan Çağrı Enginer bir konuşma yaptı.

“VETERİNER HEKİMLİĞİ MESLEĞİ ZOR VE EMEK GEREKTİREN SAYGIN BİR MESLEKTİR…’’

Çağrı Enginer “5 yıl süren eğitim serüvenimizin sonuna geldik ve hocalarımızdan çok şey öğrendik. Öğrendikçe de bu mesleğe olan sevgimiz, ilgimiz, bağlılığımız ve saygımız arttı. Veteriner hekimliği mesleği zor ve emek gerektiren saygın bir meslektir. Ben ve arkadaşlarım bu yüce mesleğin birer üyesi olduğumuz için çok mutluyuz. Bugün heyecanlı ve bir o kadar da gururluyuz. Çünkü bugünden itibaren hepimiz birer veteriner hekim olacağız. Arkadaşlarıma bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyor, sizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum”’ diyerek adının yazılı olduğu kütüğe birincilik plaketini çaktı.

DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLERE MADALYA VE DİPLOMALARI TAKDİM EDİLDİ

Tören dereceye giren öğrencilere madalya ve diplomalarının verilmesiyle devam etti. Dereceye giren öğrencilere diploma ve madalyaları rektör yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ tarafından takdim edildi. Ardından diploma törenine geçildi. Öğrencilere diplomaları öğretim üyeleri tarafından takdim edilen tören keplerin atılmasıyla sona erdi.