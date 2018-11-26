Ünlü yazar ve sunucu Tuluhan Tekelioğlu DAÜ'de söyleşiye katıldı

Ünlü yazar ve sunucu Tuluhan Tekelioğlu, Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni (DAÜ)ziyaret etti. DAÜ Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinlik kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) gelen Tuluhan Tekelioğlu, DAÜ Aktivite Salonu’nda öğrenciler, personel ve Gazimağusa Halkı ile buluştu. Tekelioğlu, söz konusu etkinlik kapsamında “Hayat Cesaret Gösterenlere Şans Verir: Yapabilirsin” konulu bir söyleşi gerçekleştirdi. Geniş katılımlı söyleşi, oldukça keyifli geçti. Katılımcılar, Tekelioğlu’na merak ettikleri soruları yöneltme fırsatı buldu.

Rektör Prof. Dr. Osam’a Ziyaret

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, ünlü yazar ve sunucu Tuluhan Tekelioğlu’nu, DAÜ’de gerçekleştirdiği söyleşi için teşekkür etmek amacıyla makamında kabul etti. Tekelioğlu, söz konusu ziyarette DAÜ Rektörü Prof. Dr. Osam’a davetlerinden dolayı teşekkür ederek, üniversiteyi ve kampüsü çok beğendiğini belirtti. Prof. Dr. Osam da, Tekelioğlu’na davetlerini kabul ettiği için teşekkür ederek, üniversite olarak kariyerlerinde başarılı isimleri DAÜ ve Gazimağusa halkıyla buluşturmaktan her zaman onur duyduklarını ifade etti. Görüşmenin sonunda Prof. Dr. Osam, Tuluhan Tekelioğlu’na Kıbrıs’a özgü Lefkara işi pano takdiminde bulundu.

Tuluhan Tekelioğlu Kimdir?

Birçok program hazırlayıp sunan Tuluhan Tekelioğlu “Başka Yerde Yok” isimli programıyla Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği’nin “En İyi Talk Show” ödülünü aldı. 2010 yılında, İstanbul’un 40 ayrı semtinden, farklı hayatlar yaşayan 40 kadınla gerçekleştirdiği “40’ında 40 kadın” ve2012 yılında Türkiye’de 23 farklı erkeğin itiraflarından oluşan “50’sinde Erkek” adlı belgeselleri büyük ilgi gördü. “Ayrıca Ya Bizdensin Ya Da...”, “Üvey Evlat”, “40’ında 40 Kadın”, “Yapabilirsin”, “50’sinde Erkek” ve “Her Şeye Rağmen İkimiz” olmak üzere 6 tane de kitabı bulunmaktadır.