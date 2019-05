Ünlü mimarlar LAÜ öğrencilerine deneyimlerini aktardı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Mimarlık Fakültesi tarafından bu yıl Atölye Lefke’19 adı altında dördüncüsü gerçekleştirilen Tasarım Haftası kapsamında ünlü mimarlar ileTürkiye’nin tanınmış mimarlık portalı Arkitera ve RAF Dergisi editörü LAÜ’nün konuğu oldu.

Yüksek Mimar Aslı Özbay, 16. Ulusal Mimarlık Sergisi Yapı Koruma Dalında Ödül Kazandıran projesi ‘Argos in Capadocia’yı sundu

Öğrencilere mimarlık disiplini üzerine katkı sağlayacak sunumların yer aldığı Tasarım Haftası programında Yüksek Mimar Aslı Özbay, 16. Ulusal Mimarlık Sergisi Yapı Koruma Dalında Ödül Kazandıran projesi ‘Argos in Capadocia’yı sundu. Uçhisar için bir iade-i itibar projesi" olarak tanımladığı Argos in Cappadocia projesinin detaylarını katılımcılara aktaran Özbay, yeniden dönüşüm, mimarlık hafızası ve özgün restorasyon konularında öğrencileri ve meslektaşları bilgilendirdi.Argos in Cappadocia projesinin, Uçhisar gibi tarihi çok az bilinen ve çok hırpalanmış bir köyde, ‘koruma’ kavramına azami sadık kalma çabası olduğunu belirten Özbay,“3000 yıldan uzun zamandır sürmekte olan yer altı yaşama geleneğinin tanığı mağaralar sisteminden öğrenilecek çok şey olduğunun bilincidir” dedi.Özbay projesinin yıllarca molozlar altında kalmış kaya oyma mekanların özenle geriye döndürülmesi çabası olduğunu vurguladı. “Yer üstüne ‘yeniden’ ve ‘yeni’ yapılan binalarda, doluluk-boşluk dengelerinin gözetilmesidir” diyen Özbay, turizm sektörünün doymak bilmez taleplerine karşılık, korumaya ağırlık vermenin ve ‘sahici’ hikayeleri anlatmanın değerini bilme duyarlılığı olduğunu vurguladı. Mütevazı bir tarihi köyü devşirme bahanesiyle, sahte dekorlar yaratmama ve ‘kırsal alan duygusuna’ sadık kalma çabası olduğunu ifade eden Özbay,“Kendisi halihazırda çok önemli mekansal değerler içeren bir geleneksel köyü, mimari egolara kurban etmeme, yeniyi tasarlarken tevazu gösterme kararlılığıdır” dedi.

Yüksek Mimar Hasan Özbay, “Mimarlıkta Yarışmak” temalı sunum gerçekleştirdi

Hasan Özbay ise, "Mimarlıkta Yarışmak" başlıklı sunumu ile yarışmaların mimarlık dünyasındaki önemini ve kendi yarışma deneyimlerini öğrenciler ile paylaştı. Özbay, mimarlıkta yarışmanın özgürlüğünü ve yarışmalarda hedeflediği özgün düşünme biçimini mimarlık öğrencilerine aktardı.Özbay, sunumunun ardından interaktif bölüm ile yarışmalar üzerine nitelikli bir sohbet gerçekleştirdi.

Türkiye’nin tanınmış mimarlık portalı Arkitera ve RAF Dergisi editörü Tülay Aydın, çalışmaları gözlemledi

Türkiye’nin tanınmış mimarlık portalı Arkitera ve RAF Dergisi editörü Tülay Aydın Arkitera adına Tasarım Haftası'nı yerinde takip ederek, Arkitera Mimarlık Merkezi'nin güncel çalışmalarını katılımcılara aktardı. Sunumun ardından, mimarlık sektörü ile medya arasındaki etkileşimin önemi ve "mimarlık" tanımına doğrudan dokunan disiplinler arasındaki ilişkiler ağı öğrenciler ile tartışıldı.