KKTC’de ilk kez düzenlenen yarışmada, üniversiteli girişimci gençler fikirlerini yarıştırdı. Yarışmacılar, KKTC’de öğrencilerin yaşadığı ulaşım problemlerine dikkat çekti

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi-Proje Araştırma ve Geliştirme Merkezi (KISBÜ-PARGEM), Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi ve KKTC Milli Eğitim Bakanlığı’nın katkılarıyla KKTC’de ilk kez düzenlenen “KKTC Üniversiteler Arası Girişimcilik ve Yenilikçi Fikir Yarışması”nda, üniversiteli girişimci gençler, fikirlerini yarıştırdı.

KISBÜ’de yer alan yarışmada, KKTC’deki bir problemi veya karşılanmamış bir ihtiyacı, yerel kaynakların kullanımı ile çözüme ulaştıran bir fikir sunması koşulu bulunan projeler, yarışmacı takımlar tarafından jüri üyelerine sunuldu.

Yarışmacı öğrenciler, sundukları fikirlerle, en çok, KKTC’de öğrencilerin ulaşımda yaşadığı problemlere dikkat çekmeye çalıştı.

PROJELER YARIŞTI, ÖDÜLLERİ VERİLDİ

Jurinin değerlendirmesi sonucu,Root-Tech :teknoloji aracılığı ile tüketici ile hizmet sağlayıcılar arasında köprü vazifesi görmeyi öngören projeleri ileKakudji NSAKA, Talent CHISARA, Kisbo NESTOR ve Benjamin MUKADİ’nin oluşturduğu takım birinci geldi.

Yarışmada 2. gelen grup,Halilcan Okutan ve Burak Bilgen “Akıllı Seracılık Sistemleri”ni Kıbrıs’ta entegre etmek üzerine sunum yaptı. 3. gelen grup ise “Swift Cyprus” fikri ile yine teknoloji ile hayatı kolaylaştırmayı öneriyor. Internet uygulaması ile ulaşım gibi problemlere kolaylık amaçlanıyor.

Birinci gelenler 6.000 TL, ikinci gelenler 5000 TL ve üçüncü gelenler 4000 TL kazandılar.

YARIŞMANIN HEDEFİ

KKTC’de öğrenim gören üniversite öğrencilerinin, yenilikçiliğe dayalı, girişimciliği teşvik etmeyi ve fikir üretmeyi amaçlayan proje, öğrencilerin yenilikçilik temelli düşünme yeteneğine sahip olmalarını sağlayarak, girişimcilik ve yenilikçilik konularına yönelik farkındalığı arttırmayı hedefliyor.

JÜRİDE ÖNEMLİ İSİMLER YER ALDI

Sunumları değerlendiren jüri üyeleri, KTSO Başkanı Candan Avunduk, Turizmci Özbek Dedekorkut, Türk Bankası Genel Müdürü Erhan Raif, iş insanlarından Cüneyt Çerkez, Ergün Oza, Zeliha İmamzade, Evren Erk, akademisyenlerden Fatma Esenyel ile Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nden Kerime Darbaz’dan oluştu.