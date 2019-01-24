Üniversiteli gençlere girişimcilik ödülleri verildi

KKTC Üniversiteler Arası Girişimcilik ve Yenilikçi Fikir Yarışması’nda ilk üçe giren takımlara ödülleri düzenlenen ödül töreniyle verildi

KKTC Üniversiteler Arası Girişimcilik ve Yenilikçi Fikir Yarışması’nda ilk üçe giren takımlara ödülleri yapılan ödül töreni ile takdim edildi.

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi-Proje Araştırma ve Geliştirme Merkezi (KISBÜ-PARGEM) Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi, ve KKTC Milli Eğitim Bakanlığı’nın katkılarıyla KKTC’de ilk kez ‘KKTC Üniversiteler Arası Girişimcilik ve Yenilikçi Fikir Yarışması’ geçtiğimiz aylarda düzenlendi.

Yarışmacıların KKTC’deki bir problemi veya karşılanmamış bir ihtiyacı, yerel kaynakların kullanımı ile çözüme ulaştıran bir fikir sunması koşulu bulunan projeler yarışmacı takımlar tarafından jüri üyelerine sunuldu.

Sunumları değerlendiren jüri üyeleri KTSO Başkanı Sn. Candan Avunduk, Turizmci Özbek Dedekorkut, Türk Bankası Genel Müdürü Erhan Raif, iş insanlarından Cüneyt Çerkez, Ergün Oza, Zeliha İmamzade, Evren Erk, akademisyenlerden Fatma Esenyel, Kıbrıs Vakıflar İdaresinden Kerime Darbaz oldu.

Jurinin değerlendirmesi sonucu birinci gelen takım üyeleri Kakudji NSAKA, Talent CHISARA, Kisbo NESTOR ve Benjamin MUKADİ. Projeleri Root-Tech :teknoloji aracılığı ile tüketici ile hizmet sağlayıcılar arasında köprü vazifesi görmek iken 2. Gelen grup Halilcan Okutan ve Burak Bilgen Akıllı Seracılık Sistemleri’ni Kıbrıs’ta entegre etmek üzerine sunum yaptı. 3. Gelen grup ise Swift Cyprus fikri ile yine teknoloji ile hayatı kolaylaştırmayı öneriyor. Internet uygulaması ile ulaşım gibi problemlere kolaylık amaçlanıyor.

Yarışmacılar daha çok KKTC ‘de öğrencilerin yaşadığı ulaşım problemlerine dikkat çekmeye çalıştılar.

Birinci gelen takıma 6.000 TL değerinde çek ödülünü KTSO Başkanı Candan Avunduk, ikinci gelen takıma 5000 TL değerinde çek ödülünü KISBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Tümer ve KISBÜ PARGEM Başkanı Aytül Bilen ve son olarak üçüncü gelen takıma 4000 TL değerinde çek ödülünü KTSO Genel Sekreteri Doğa Dönmezer takdim etti.

Yarışma sonunda açıklama yapan KISBÜ PARGEM Başkanı Aytül Bilen; girişimcilere yönelik yarışmalarının gelecek aylarda “2. Liselerarası Girişimcilik ve Yenilikçi Fikir Yarışması” ile devam edeceğini ve yarışmaya katılım sağlamak isteyen liseli girişimci gençlerin info@kisbu.edu.tradresinden ve +90 (392) 233 55 22/135 iletişim numarası üzerinden bilgi alabileceklerini belirtti.

Ayrıca yıl içerisinde “Uluslararası Üniversiteler Girişimcilik ve Yenilikçi Fikir Yarışması”nın da tekrardan yapılacağını belirtti.