Üniversiteli gençler girişimcilik ve yenilikçi fikirlerini yarıştırıyor

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi-Proje Araştırma ve Geliştirme Merkezi (KISBÜ-PARGEM), Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi ve KKTC Milli Eğitim Bakanlığı’nın katkılarıyla KKTC’de ilk kez “Uluslararası Genç Girişimciler Yarışması” düzenliyor.

KKTC’de öğrenim gören üniversite öğrencilerinin, yenilikçiliğe dayalı, girişimciliği teşvik etmeyi ve fikir üretmeyi amaçlayan proje, öğrencilerin yenilikçilik temelli düşünme yeteneğine sahip olmalarını sağlayarak, yenilikçiliği girişimcilik sürecinin merkezine yerleştiren bir nesil yetişmesine katkıda bulunmayı, böylece girişimcilik ve yenilikçilik konularına yönelik farkındalığı arttırmayı hedefliyor.

Yarışmacıların, KKTC’deki bir problemi veya karşılanmamış bir ihtiyacı, yerel kaynakların kullanımı ile çözüme ulaştıran bir fikir sunması koşulu bulunuyor.

Yarışma, KKTC genelindeki tüm üniversitelerden öğrencilerin başvurdukları fikirler, ülkenin değerli girişimci isimlerinden oluşan jurinin katılımı ile 1 Kasım Perşembe günü saat 14:00 de KISBÜ’de yarışacak.

Sunumları değerlendirecek jüri üyeleri, KTSO Başkanı Candan Avunduk, TV program yapımcısı Serhat İncirli, Türk Bankası Genel Müdürü Erhan Raif, iş insanlarından Cüneyt Çerkez, Ergün Oza, Zeliha İmamzade, Evren Erk, akademisyenlerden Fatma Esenyel, Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nden Kerime Darbaz’dan oluşuyor.

Heyecanla fikirlerini ortaya koymayı bekleyen yarışmacılar, 1 Kasım’da jurinin değerlendirmesi sonucu, Türkiye sanayi şehirlerine gezi ile ödülllendirilecek.