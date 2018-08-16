Üniversite sayısı 19 oldu

Yeni ders yılında üniversite sayısının 19’a yükseldiğini kaydeden Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özyiğit, yeni üniversiteleri Rauf Denktaş Üniversitesi, Arkın Yaratıcı Sanatlar Üniversitesi ve Kıbrıs Batı Üniversitesi olduğunu açıklayarak yeni dönemde yapılması gereken çok şey olduğunu belirt

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, KKTC’de faaliyet gösteren üniversite sayısının 19’a yükseldiğini kaydetti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, 2018-19 akademik yılı öncesi ülkede eğitim veren üniversitelerin rektörleri ile bir araya gelerek, Yüksek Öğrenim Planlama Toplantısı gerçekleştirdi.

Bakan Özyiğit’in başkanlık ettiği toplantıya, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı yetkilileri ve YÖDAK ve Muhaceret Dairesi temsilcileri ile Doğu Akdeniz Üniversitesi, Girne Amerikan Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi, Lefke Avrupa Üniversitesi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi KKTC Kampüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi KKTC Kampüsü, Akdeniz Karpaz Üniversitesi, Girne Üniversitesi, Kıbrıs İlim Üniversitesi, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi, Uluslararası Final Üniversitesi, Ada Kent Üniversitesi, Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi, Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi, Rauf Denktaş Üniversitesi ve Kıbrıs Batı Üniversitesi’nden rektörler ve rektör vekilleri katıldı.

Özyiğit toplantı öncesinde yaptığı konuşmada, üniversite yetkililerine döviz kurlarının artışı dolayısıyla aldıkları önlemler için teşekkür etti.

Üniversitelerin ülkenin gözbebeği olduğunu dile getiren Özyiğit, son yıllarda ülkede yaşanan gelişmelerde üniversitelerin katkısının büyük olduğunu belirtti.

ÜNİVERSİTE SAYISI 19’A YÜKSELDİ

Yeni ders yılında üniversite sayısının 19’a yükseldiğini kaydeden Özyiğit, yeni üniversiteleri Rauf Denktaş Üniversitesi, Arkın Yaratıcı Sanatlar Üniversitesi ve Kıbrıs Batı Üniversitesi olarak sıraladı.

Bu 19 üniversiteden 14’nün ÖSYM’ye kayıtlı olduğunu dile getiren Özyiğit, bunlardan 14’ünün KKTC hukukuna göre kurulan üniversiteler olduğunu, 2’sinin ise ODTÜ ve İTÜ kampüsleri olduğunu anlattı.

Yeni dönemde yapılması gereken çok şey olduğunu belirten Özyiğit, bu bağlamda hayata geçirilen Öğrenci Kayıt Kabul Tüzüğü’ne işaret etti.

Öğrenci İzin Uygulamasının 30 Eylül’de hayata geçeceğine işaret eden Özyiğit, bu çerçevede Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Muhaceret Dairesi ile çalışma yürüttüklerini dile getirdi.

Özellikle yabancı öğrencilerin okula devamları konusunda Öğrenci Takip Sisteminin hayata geçeceğini kaydeden Özyiğit, öğrenci affı konusunun da gündemde olduğunu anlattı.

Özyiğit getirilen bir diğer uygulamanın da askerlik ve burs işlemlerinin online sistem üzerinden gerçekleştirilmesi olduğunu iletti.