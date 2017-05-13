Uluslararsı Final Üniversitesi yaz kurslarına kayıtlar başladı

Uluslararası Final Üniversitesi yaz okulu 1 Temmuz 2017 – 31 Ağustos 2017 tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. İngilizce ve Türkçe olmak üzere iki dilde gerçekleştirilecek kurs süresince öğrencilerin kültürel faaliyetlerde bulunması da hedefleniyor. Gerek İngilizce dilini geliştirmek isteyenler gerekse yurt dışında yaşayan Türk veya yabancı uyrukluların Türkçe dilini geliştirmeye yönelik programlardan oluşacak yaz okulu, katılımcılara Akdeniz’in büyüleyici ve oldukça güzel bir bölgesinde eğitim alma ve keyifli zaman geçirme fırsatı sunuyor.

İNGİLİZCE VE TÜRKÇE DİLLERİNDE PROGRAMLAR

Uluslararası Final ÜniversitesiYaz Okulları Koordinatörü Mehmet Kayruhan’ın verdiği bilgiye göre, Temmuz ve Ağustos aylarında gerçekleştirilecek kurslar en az iki en çok 8 haftalık programlardan oluşuyor. Üniversite seviyesinde eğitim almak isteyen öğrenciler için tasarlanan programların öğrencilerin İngilizce ve Türkçe dillerinde dil yetilerinin gelişmesini destekleyici içerikte hazırlanmış olduğunu belirten Kayruhan, programın tam zamanlı olarak gerçekleştirileceğini ifade etti. Kişisel grup rezervasyonlarının kabul edildiği kurslara 16 yaş üzeri tüm bireyler katılabilecektir.

SON BAŞVURU 20 HAZİRAN 2017

Uluslararası Final Üniversitesi yaz okulu programlarına katılmak isteyen öğrencilerin en geç 20 Haziran Salı günü mesai bitimine kadar, üniversite kampüsünden veya üniversitenin web sitesinden (www.final.edu.tr) temin edecekleri başvuru formlarını doldurmaları gerekiyor.

PROGRAM SONUNDA KURS BİTİRME SERTİFİKALARI VERİLECEK

Uluslararası Final Üniversitesi’nden yapılan açıklamaya göre söz konusu yaz okulu programlarına katılarak tamamlayan öğrencilere kurs bitirme sertifikası verilecektir. Yaz okulu programlarıyla ilgili detaylı bilgi ve ücret bilgileri üniversitenin +90 392 650 6666 numaralı telefonu veya www.final.edu.tr adresi aracılığıyla edinilebilmektedir.