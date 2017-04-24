Ulusal Üniversiteler Arama Kurtarma Oyunları başladı

“Haydi Hayat Kurtaralım” sloganıyla düzenlenen Ulusal Üniversiteler Arama Kurtarma Oyunları; ‘NUSAR Games 2017’ başladı

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı koordinasyonunda, Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi’ne üye ulusal üniversitelerin arama kurtarma kulüp üyelerinin katılımı ve “Haydi Hayat Kurtaralım” sloganıyla düzenlenen Ulusal Üniversiteler Arama Kurtarma Oyunları; ‘NUSAR Games 2017’ başladı.

Etkinlik, saat 10:00’da Darboğaz Ciklos mevkii Güven Park Tesisleri'nde, oyunlara katılan üniversite akut kulüplerinin tören alanına kortej yürüyüşünün ardından saygı duruşu ve İstikal Marşı ile start aldı.

Ardından açılış konuşmaları ile devam eden organizasyonda, konuşmaları; oyunlara katılan akut ekipleri adına Doğu Akdeniz Üniversitesi’nden (DAÜ) ekip Sorumlusu Mehmet Kaan Gül, Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi Başkanı Prof. Dr. Günhan Erdem ve Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Erdoğan Çelebi gerçekleştirdi.

Ulusal Üniversiteler Arama Kurtarma Oyunları; NUSAR Games 2017 meşalesinin yakılması, anı fotoğrafı çekilmesi ve oyun alanının gezilmesiyle devam eden organizasyonda daha sonra oyunlara geçildi.

Açılışta, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova ve Ombudsman Emine Dizdarlı da hazır bulundu.

KATILAN ÜNİVERSİTE VE PARKURLAR

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ), İstanbul Teknik Üniversitesi – Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (İTÜ KKY), Akdeniz Karpaz Üniversitesi (AKÜ), Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ), Ada Kent Üniversitesi (AKÜ), Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) olmak üzere 9 üniversitenin arama kurtarma kulübü akut ekiplerinin katıldığı, 26 Nisan’a kadar sürecek oyunlarda ekipler; "Trafik Kazasına Müdahale ve İlk Yardım", "Beton Kütle Sürükleme", "Enkazda Arama Kurtarma ve Temiz Beton Çalışması", "Havai Hatla Arama Kurtarma" ve "Hedef Bulma" parkurlarında yarışacak.

5 erkek ve 3 kız toplam 8 akut öğrencisinden oluşan ekipler yarışmalara 4 erkek ve 2 kız öğrenciyle katılacak ve diğer öğrenciler yedek olacak.

Tüm oyunlar, 09.00-17.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

Organizasyonda parkurlarda en iyi performansı sergileyip dereceye giren ekiplere, madalya ve kupa takdim edilecek.

Ulusal Üniversiteler Arası Arama Kurtarma Oyunları –NUSAR GAMES 2017 kapanış ve ödül töreni ise 26 Nisan, saat 20:00’de Acapulco Resort Hotel- Akadamia Salonu’nda gerçekleşecek.

Organizasyon; kokteyl, anı fotoğrafı çekimi ve "NUSARGames2017" meşalesinin söndürülmesinin ardından son bulacak.

GÜL: “YARIŞMA BİZE DOSTLUK, YARDIMLAŞMA VE TECRÜBE KAZANDIRDI”

DAÜ Arama Kurtarma Kulübü (DAÜ AKUT) Başkanı Mehmet Kaan Gül geçen yıl yapılan uluslararası üniversiteler arama kurtarma Yarışması’nda DAÜ AKUT’un ikinci olduğunu belirterek, bunun kendilerine sadece derece değil aynı zamanda kulüpler arasında dostluk, yardımlaşma ve tecrübe kazandırdığını kaydetti.

Oyunlarda bu yıl da aynı güzel olayları yaşamayı temenni eden Gül, yarışmalara katılan ekiplere başarılar diledi.

ERDEM: “EKİPLER ÇALIŞMARININ KARŞILIĞINI OYUNLARDA ALACAK”

Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi Başkanı Prof. Dr. Günhan Erdem ise, oyunlara katılan akut ekiplerinin yarışma için aylardan beri çalışma yaptıklarını ve karşılığını bu oyunlarda alacaklarını ifade ederek, katılımları için teşekkür etti.

Yarışmalarda dereceye 3 ekibin gireceğini ancak derece ne olursa olsun gençlerin en büyük kazanımlarının bugüne dek edindikleri bilgi ve beceriyi en yüksek seviyeye çıkarmak olacağını ifade eden Erdem, kendileri için başarı ölçüsünün; gençlerin içindeki gönüllülük ile heyecanın bir daha kaybolmamak üzere kalıcı hale geldiğini görmek olacağını vurguladı.

Yarışmada tüm ekiplere başarılar dileyen Erdem, oyunların icrasında “paha biçilemeyecek” emekleri olduğunu belirttiği Sivil Savunma Teşkilatı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve yarışmacı ekiplerin akademik danışman ve idarecilerine teşekkür etti.

ÇELEBİ: “YAPTIĞIMIZ HAYAT KURTARMA TEMALI FAALİYET DÜNYADA İLK VE TEK”

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Erdoğan Çelebi de Ulusal Üniversiteler Arama Kurtarma Oyunları; ‘NUSAR Games 2017’nin dünyada başka örneği olmayan, hayat kurtarma temalı ilk ve tek organizasyon olduğunu vurguladı.

Bu yıl 2.’sini gerçekleştirdikleri ve 2 gün sürecek oyunlarda gençlerin; SSTB ve Uluslararası Üniversiteler Arama ve Kurtarma Konseyi vasıtasıyla edindiği bilgi ve becerileri uygulama ve tatlı bir rekabet ortamında yarışma imkanı bulacağını ifade etti.

“HAYDİ HAYAT KURTARALIM; “BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ”

“Haydi hayat kurtaralım”; “birlikte güçlüyüz” sloganıyla çıktıkları yolda oyunların bir dünya markası olma yolunda olduğunu söyleyen Çelebi, gençlerin gösterdiği üstün gayret, takım ruhu, hayat kurtarma amacı etrafında kenetlenmenin kendilerinin geleceğe daha umutla bakmasını sağladığını ifade etti.