UKÜ’nün 8 yeni lisans ve önlisans programı YÖK tarafından onaylandı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nin (UKÜ) 8 yeni programı Yükseköğretim Kurulu’ndan (YÖK) onay aldı. Kurulduğu yıldan bu yana istikrarlı biçimde büyümeye devam eden ve gelişen Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, 109 farklı ülkeden 18 bini aşan öğrencisi ile lisans ve önlisans programlarının sayısını da artırmayı devam ediyor.

Yeni Akademik Dönemde 4 Lisans ve 4 de Önlisans Programı ile UKÜ Büyümeye Devam Ediyor

UKÜ’nün en köklü fakülteleri arasında yer alan Fen - Edebiyat Fakültesi, YÖK’ten aldığı onay ile bünyesine Çeviribilim Bölümü’nü de katarak, eğitim vermeye başlıyor. Yeni akademik dönemde öğrenci kabulüne başlayacak Çeviribilim Bölümü’nün eğitim-öğretim dili İngilizce olacak.

Son yıllarda oldukça ilgi çeken yeni kariyer alanlarından Çizgi Film ve Animasyon Bölümü ise İletişim Fakültesi bünyesinde Türkçe eğitim-öğretim dilinde öğrenci kabul edecek.

Ülkemizde büyük bir açığı bulunan ve yoğun talebe sahip İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü 4 yıllık lisans olarak Sağlık Bilimleri Yüksekokulu bünyesinde açılıyor. Çalışanların sağlık ve güvenliğinin sağlanması, işyerlerinde güvenli çalışma ortamlarının oluşturulması konularını kapsayan Bölüm’ün eğitim dili Türkçe olacak.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nin YÖK’ten aldığı onayla yeni dönemde merkezi yerleştirmeyle öğrenci kabul etmeye başlayacak diğer bir 4 yılık programı ise Türkçe dilinde, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’ne bağlıİletişim Tasarımı programı oldu.

Onaylanan bölümlerden 4 tanesi ise Sağlık Bilimleri alanında, önlisans programı olarak açılıyor. Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde Çocuk Gelişimi, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Optisyenlik, Ağız ve Diş Sağlığı Bölümleri açılıyor. Yeni akademik dönemde öğrenci kabul edecek programların eğitim-öğretim dili Türkçe olacak.