UKÜ’lü Gastronomi öğrencileri GASTROANTALYA’dan 12 ödülle döndü

21-24 Kasım tarihleri arasında düzenlenen GASTROANTALYA organizasyonuna Öğretim Görevlisi Esat Kastambollu yönetiminde katılan 10 UKÜ’lü gastronomi öğrencisi ödül alma başarısı gösterdi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri katıldıkları Antalya Uluslararası Gastronomi Festivali’nden 12 ödülle döndü.

Türkiye Akdeniz Pastacılar ve Genç Aşçıları Derneği (APGAD) ile Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu (TAFED) tarafından 21-24 Kasım tarihleri Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğrencileri, Mağusa Kadın Merkezi (MAKAMER) tarafından gerçekleştirilen I. Uluslararası Kültür Sanat Buluşması Kültür Etkinliklerinde birincilik, ikincilik, DAÜ özel ödülü ve MAKAMER özel ödülü olmak üzere dört ödüle layık görüldü.arasında düzenlenen GASTROANTALYA organizasyonuna Öğretim Görevlisi Esat Kastambollu yönetiminde katılan 10 UKÜ’lü gastronomi öğrencisi ödül alma başarısı gösterdi.

Yurt dışındaki ve yurt içindeki ünlü aşçıları jüri olarak bir araya getirmek amacı ile düzenlenen organizasyonda, Fransa, Rusya, Japonya, Çin, Moldova, İsveç, Ukrayna, Almanya, Çek Cumhuriyeti, Güney Kore, Azerbaycan ve Yunanistan gibi ülkeler yer aldı.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Öğretim Görevlisi Esat Kastambollu, 25 farklı ülkeden 800 yarışmacının katılım gösterdiğini belirterek, “Üniversitemiz adına katılan 10 öğrencimiz de ödül alma başarısını gösterdi” ifadelerini kulandı.

Birçok farklı kategoride yarıştıklarını dile getiren Kastambollu, “Makarna kategorisi, pasta kategorisi, ana yemek kategorisi ve yılın genç aşçısı kategorisi olarak 4 farklı kategoride yarıştı” dedi.

Esat Kastambollu, bu kategorilerden sadece ana yemek kategorisinde 50 kişinin yarıştığına dikkat çekerek, toplamda 15 kişinin ödül aldığını ve ödül alanların 10’unun da UKÜ’lü olduğunu söyledi.

Yılın genç aşçısı kategorisi ödülünü de UKÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları öğrencisi olan Furkan Saygın Akkaya’nın kazandığını açıklayan Kastambollu, toplamda 12 ödülle yarışmayı tamamladıklarını belirtti.

Esat Kastambollu, Dünyaca ünlü şeflerin yanı sıra gastronominin önde gelen isimlerinin de organizasyonda yer aldığını belirterek, etkinlik kapsamında birçok tadım, workshop ve seminerin de gerçekleştirildiğini aktardı.