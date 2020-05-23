UKÜ’den bir ilk daha

Kuzey Kıbrıs Üniversiteleri arasında ilk kez, UKÜ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı EPDAD tarafından akredite edildi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Eğitim FakültesiRehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı, Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) tarafından değerlendirilerek, 3 yıllık akreditasyon almaya hak kazandı.

Yoğun bir hazırlık süreci sonunda başarı

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil İbrahim Yalın, akreditasyonun eğitim programlarının tanımlanmış kalite standartlarını karşılayıp karşılamadığının bir akreditasyon kuruluşu tarafından değerlendirildiğibir kalite güvence süreci olduğunu kaydederek, UKÜ Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans programı olarak akreditasyoniçin EPDAD’a başvurduklarını kaydetti. Yalın,üniversite yönetimi, öğretim elemanları, öğrenciler ve diğer paydaşlarla işbirliği içerisinde yoğun bir çalışma yaparak değerlendirme sürecine hazırlandıklarını dile getirdi.

Prof. Dr. Yalın, EPDAD heyetinin 9-11 Mart 2020 tarihleri arasında kendilerini ziyaret ederek eğitim programlarını denetlediklerini ve Mayıs 2020 tarihinde de değerlendirmelerini tamamlayarak söz konusu programı akredite ettiklerini açıkladı.

Mezunlara istihdam olanağı

EPDAD akreditasyonununUKÜ Eğitim Fakültesi,Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programında kaliteli bir eğitim yapıldığı ve nitelikli öğretmen adayları yetiştirildiği anlamına geldiğini ifade eden Yalın, “Alınan akreditasyon, adayların üniversitemizi tercihi ve mezunlarımızın istihdam olanaklarının artması bakımından da çok değerlidir” şeklinde konuştu.