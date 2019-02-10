UKÜ’de sürdürülebilir kampüs için önemli adım

Sürdürülebilir kampüs için UKÜ’de atık maddeleri geri dönüşüme kazandırmak adına “We Are Nature” isimli kafe açıldı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ)Sürdürülebilir Kampüs için Öğrenci Girişimi projesi kapsamında yine bir ilki gerçekleştirerek, atık maddeleri geri dönüşüme kazandırmak adına “We Are Nature” isimli bir kafe açtı.

UKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Majid Hashemipour, sorumluluğunu üstlendiği projenin asıl amacının öğrencilere geri dönüşüm ve atık maddeler konusunda eğitim vererek, bilinçlendirmek olduğunu kaydetti.

Kafeyi doğayla iç içe olmak için kampüsün ağaçlık alanına kurduklarını belirten Prof. Dr. Hashemipour, masa ve sandalyelerin de atık parçalardan yapıldığını açıkladı. Plastik atıkların geri dönüşümünün zor olduğunu ifade eden Hashemipour, öğrenciler tarafından plastik atıklardan geri dönüşüm kutusunun yapıldığını da sözlerine ekledi.