UKÜ Yaz Akademisi hız kesmeden sürüyor

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nde (UKÜ) bu yıl 8’incisi gerçekleştirilen, farklı millet ve yaş grubundan çok sayıda öğrencinin katıldığı Uluslararası Yaz Akademisi eğitimi devam ediyor.Yabancı Diller Yüksekokulu ve Uluslararası Tanıtım Ofisi tarafından uluslararası öğrencilere yönelik düzenlenen ve 17 Ağustos tarihine kadar sürecek olan UKÜ Yaz Akademisi’ndeUkrayna, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya, Tacikistan, Belarus ve Özbekistan gibi farklı ülkelerden çok sayıda öğrenci yer alıyor.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Yaz Akademisi Koordinatörü Berna Ozansoy, öğrencilerin İngilizce dil kurslarının yanı sıra pek çok aktiviteye katıldıklarına da dikkat çekerek, Yaz Akademisi kapsamında, Mağusa, Girne ve Lefkoşa’ya rehberler eşliğinde düzenlenen gezilerle yerel kültür hakkında bilgilendiklerini ifade etti.Öğrencilerin Kuzey Kıbrıs’ı yakından tanıma fırsatı bulduklarını da vurgulayan Ozansoy, ayrıca öğrenciler için yat turu,spor, sanat ve müzik gibi çeşitli etkinliklerin düzenlendiğini de kaydetti. Ozansoy, “Amacımız hem İngilizce eğitimi vermek hem de öğrencilerin memnuniyetini sağlamak” ifadelerini kullandı.

UKÜ Yaz Akademisi’nin hem İngilizce’yi geliştirmek hem de Kuzey Kıbrıs’ı tanıtmak açısından yararlı bir program olduğunu dile getiren Berna Ozansoy, düzenlenen sosyal ve kültürel etkinlikler sayesinde de farklı ulus ve kültürlerden öğrencinin bir araya geldiğini kaydetti.