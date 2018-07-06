UKÜ “Optisyenlik Programı” YÖK ve YÖDAK onayı aldı

UKÜ, Optisyenlik Programı ilk öğrencilerini 2018-2019 Akademik yılı güz döneminden itibaren almaya başlıyor

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), Sağlık Bilimleri Meslek Yüksek Okulu bünyesinde Optisyenlik Programı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Yüksek Öğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) tarafından onay aldı. Optisyenlik Programı ilk öğrencilerini 2018-2019 Akademik yılı güz döneminden itibaren almaya başlıyor.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Davut Cem Dikmen, eskidengözlükçülük mesleğinin eczanelerde, saatçilerde yan uğraş olarak ustalar tarafından uygulanmakta olduğunu belirterek, günümüzde ise mesleğin Sağlık Bakanlığı’ndan elde edilen ruhsatnameler ile gözlükçü ünvanı ile icra edildiğinikaydetti.Dikmen, “Optisyenlik,göz doktoru tarafından tanısı konmuş ve reçetesi verilmiş kişilere optik teknoloji ve görme fonksiyonu hizmetleriveren kişidir” dedi.

UKÜ Öğretim Üyesi Davut Cem Dikmen, optisyenlerinhastayı bilgilendiren, reçete verilerine uygun görme cihazlarının seçimini, hazırlanmasını ve hastaya adaptasyonunu sağlayan kişiler olduğunu da vurguladı. Programdan mezun olacak öğrencilerin ‘Optisyen’ ünvanı ileOptisyenlik müessesesi açabileceklerini ifade eden Dikmen, özel veya tüzel şahıslara ait optik müesseselerinde mesul müdür olarak çalışabileceklerinin de altını çizdi.

Dikmen, Optisyenlik önlisans müfredatında bulunan alan dersleri dışındaki derslerin UKÜ’nün ortak dersler ve yabancı diller birimleri ile işbirliği içerisinde verileceğini kaydetti. Yrd. Doç. Dr. Davut Cem Dikmen,müfredattaki alan derslerinin ise Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu’ndaki diğer programlarla ortak yürütüleceğini aktardı.