UKÜ öğrencilerine ideal bir yaşam alanı sunuyor

UKÜ öğrencilerine yeşil alan ve çağdaş kent estetiğini temsil eden peyzajıyla ideal bir yaşam alanı sunuyor

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) öğrencilerine yeşil alan ve çağdaş kent estetiğini temsil eden peyzaj tasarımıyla ideal bir yaşam alanı yanı sıra sürdürülebilir, çevre dostu kamupüsü ile huzurlu bir ortam sunuyor. UKÜ Peyzaj Amiri Sinan Özülkü, üniversitede toplam 170 bin m² yeşil alan bulunduğuna dikkat çekerek, üniversitenin bugünkü vaziyet planında yerleşik olarak 614 bin m² alan görüldüğünü belirtti.

Ülkenin ekolojik koşullarına adaptasyonu sağlamış endemik bitkiler ile su isteği az olan bitkileri tercih ettiklerini aktaran Özülkü, bu kapsamda su tasarrufu yaptıklarını belirtti. Minimum su isteği ile yeşil alanlar yaratmanın mümkün olduğunu dile gitren Özülkü, kampüste 2015 yılında yaklaşık 147 bin m² yeşil alanın bulunurken, 2018 yılında ise yaklaşık 170 bin m² yeşil alanın oluşturulduğunu kaydetti.

UKÜ Kampüsü’nde bulunan bütün yerleşkelerin yeşil alana sahip olduğuna işaret eden Özülkü, kampüste bir de yapay göl bulunduğunu ifade etti. Üniversite’nin ayrıca sürdürülebilir bir yapıda olduğuna da dikkat çeken Sinan Özülkü, hem daha sağlıklı ve çevreci hem de öğrencilerin çalışmalarına daha çok odaklanmalarını sağlayacak bir ortam yaratmayı hedeflediklerini açıkladı.