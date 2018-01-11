UKÜ Öğrencilerinden Lefkoşa Çocuk Yuvası’na anlamlı ziyaret

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Kütüphane Müdürlüğü, Uluslararası Merkez ve ÖGDM bünyesinde bulunan Sosyal Aktiviteler Koordinatörlüğü tarafından Lefkoşa Çocuk Yuvası’na ziyaret düzenlendi.

KKTC Telsim Vodafone işbirliğiyle düzenlenen ziyarette, farklı yaş gruplarındaki 21 çocuğa yeni yıl amacıyla hediyeler dağıtıldı. Ziyaret sırasında çocuklar ve UKÜ öğrencileri birlikte şarkılar söyleyip, danslar ederek, eğlendi.

Lefkoşa Çocuk Yuvası Sorumlusu Melek Alp, özel günlerde çokça ziyaretçileri olduğunu ifade etti. Çocukların farklı ortamlara girmelerinin ve farklı insanlarla tanışmalarının çocuklar için tecrübe olduğunu belirten Alp, “Lefkoşa Çocuk Yuvası’nda 5 yıldır görevliyim, bu ziyaretler etraflarındaki ortamları görmeleri için çok iyi oluyor. Çocukların mutluluğu bizim için çok önemli” dedi.

Öğrenci Gelişim ve Danışma Merkezi Müdürü Gamze Atay ise çocukların gözlerinin içindeki mutluluğun görülmeye değer olduğunu ifade etti.