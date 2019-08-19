UKÜ ile Okul Öncesi Eğitim Derneği işbirliği protokolü imzaladI

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Temel Eğitim Bölümü, Okul Öncesi Öğretmenliği Programı ile Okul Öncesi Eğitim Derneği arasında sosyal, kültürel ve bilimsel etkinlikler çerçevesinde alana katkıda bulunmak amaçlI işbirliği protokolü imzalandı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Temel Eğitim Bölümü, Okul Öncesi Öğretmenliği Programı ile Okul Öncesi Eğitim Derneği arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü Başkanı Doç. Dr. Hasan Eriş, Eğitim Fakülteleri Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği’ne (EPDAD) akredite olmak için başvuruda bulunduklarını hatırlatarak, “Bu süreçte fakülte, bölüm ve program olarak birçok faaliyette bulunuyoruz. Bu faaliyetlerin önde gelenlerinden biri de Okul Öncesi Derneği ile UKÜ Okul Öncesi Öğretmenliği Programı arasında imzaladığımız işbirliği protokolüdür” şeklinde konuştu.

Protokolün öncelikli amacının sosyal, kültürel ve bilimsel etkinlikler çerçevesinde alana katkıda bulunmak olduğunu kaydeden Doç. Dr. Eriş, “Ayrıca hedefimiz iki taraf adına yapılacak araştırmalarlaokul öncesi eğitim alanında ailelerin, öğretmenlerin, öğrencilerin ve yöneticilerin ihtiyaç analizlerini belirlemek ve sorunların en etkili şekilde giderilmesi yönünde çalışmalarda bulunmaktır” dedi. Doç. Dr. Eriş protokolün her iki taraf için de hayırlı olmasını dileyerek, alana katkı sağlamak adına başarılı faaliyetlerde bulunulmasını temenni etti.

Okul Öncesi Eğitim Derneği Başkanı Selim Özmenek UKÜ ile imzaladıkları işbirliği protokolünden duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu süreçte çocuk ve çocuğu ilgilendiren herkes ile çalışmayı hedeflediklerini kaydetti. Derneğin kuruluş amacının "çocuğun öncelikli yararı" ilkesiyle çocuklar adına çalışmaları güçlendirmek olduğuna dikkat çeken Özmenek, “İmzalanan protokol ile bu amaçta büyük bir adım atmış bulunmaktayız” dedi.

Özmenek, dernek olarak UKÜ ile işbirliği içinde çalışmalarda bulunacaklarını aktararak, “Protokol çerçevesinde bilimsel etkinlikler düzenlemek, öğretmenlerimizin ihtiyaç analizlerini belirleyip hizmet içi eğitimler sunmak, erken çocukluk eğitimi ile ilgili araştırmalar yapmak, okul öncesi öğretmen adaylarının gelişimini desteklemek, çocuklarla birlikte yer alacağımız projeler geliştirmek amacındayız” ifadesini kullandı.