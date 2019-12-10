Türkiye’de ilk 5 Üniversite arasında olan UKÜ, GreenMetric Dünya Sıralamasında 155 sıra yükseldi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), 2009 yılında belirlediği vizyonla sürdürülebilirlik konusunda başlattığı çalışmaların meyvelerini toplamaya devam ediyor.

Yükseköğretim kurumlarında sürdürülebilirlik konusunda değerlendirmeler yapan UI GreenMetric World University Rankings’in açıkladığı sıralamada bu yıl 155 basamak yükselen UKÜ, 780 üniversite arasında 220. sıraya yerleşti.

UKÜ Rektör Yardımcısı ve Sürdürülebilir Enerji Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Serkan Abbasoğlu, Üniversite olarak sürdürülebilir kaynaklar konusuna büyük önem verdiklerini belirterek, 2009 yılında enerji ve çevre ana başlıkları ile başlattıkları çalışmaları son yıllarda ulaşım, altyapı, atık yönetimi, su ve eğitim alanlarına genişlettiklerini açıkladı.

Sürdürülebilirlik konusunda kayda değer projeler yürüttüklerine de dikkat çeken Abbasoğlu, bu konularda bilinçli bir toplum yetişmesi için çaba harcadıklarının altını çizdi.

Prof. Dr. Abbasoğlu açıklamalarında yapılan çalışmaların uluslararası alanda takdir edilmesinin motivasyonlarını arttırdığını belirterek, “UKÜ, KKTC’de bu sıralamaya giren tek üniversitedir. Türkiye’de ise 43 üniversite arasında 5. sırada yer almaktayız” ifadelerini kullandı.

Çalışmalarına daha önce başlanan sürdürülebilir enerji ve iklim alanında Türkiye’de 1. sırada olduklarına dikkat çeken Abbasoğlu, “bu konuda dünya sıralamasında ise 107. sıradayız. Bu da bize, son yıllarda yoğun şekilde projeler yürüttüğümüz diğer alanlarda da kısa süre içerisinde ilerleme kat edeceğimiz yönünde güven vermektedir.” dedi.

Prof. Dr. Abbasoğlu, Sürdürülebilir Kampüs projesinin tüm üniversite tarafından sahiplenildiğini kaydederek, yönetimin sadece vizyon belirlediğini ve çalışmaları teşvik ettiğinin altını çizdi.

Söz konusu projelerin öğrenciler ve öğretim elemanları tarafından belirlenip, yürütüldüğünü de dile getiren Abbasoğlu, ayrıca bu proje kapsamında başta Lefkoşa Türk Belediyesi, Velespeed ve Taşkent Doğa Parkı olmak üzere birçok kurum ve kuruluşla ortak çalışmalar yürütüldüğünü de ifade etti.

Prof. Dr. Abbasoğlu, projenin sadece Kampüs sınırları içerisinde yaşayan kişilere değil tüm topluma hitap ettiğine dikkat çekere, sürdürülebilirlik konusunda bilinçlendirme ve örnek yaratma adına da önemli bir mihenk taşı olduğunu belirtti.