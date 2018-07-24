UKÜ'den “Tarımsal Atıkların Sürdürülebilir Enerjiye Dönüşümü" konusunda proje

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Mühendislik Fakültesi akademsiyen ve öğrencileri tarafından ısı ve enerji dönüşümüne yönelik “Tarımsal Atıkların Sürdürülebilir Enerjiye Dönüşümü ve Çevreye Katkısı” adlı proje gerçekleştirildi.

Proje, UKÜ Rektörlük Koordinatörü Yrd. Doç Dr. Doğa Kavaz ve Yrd. Doç. Dr. Muhammad Abid’in danışmanlığında, Çevre Bilimleri Bölümü doktora öğrencisi olan Evidence Akhayere, Enerji Sistemleri Mühendisliği doktora öğrencisi olan Erick Okonkwo ve Çevre Bilimleri Bölümü doktora mezunu Dr. Edidiong A. Essien’in katkılarıyla yapıldı.

Yrd. Doç. Dr. Kavaz, üniversite bünyesinde bulunan kendinden güç alan sürdürülebilir bir bina olan yeni teknoloji binasının, binayla bütünleşik güneş enerjisi sistemi sayesinde kendi güneş enerjisi kurulumunun sağlandığını ve bunun KKTC’de ilk kez UKÜ tarafından yapıldığını belirtti. Binanın sürdürülebilir enerji konusunda yapılan araştırmalarından elde edilen verimli sonuçların halen devam ettiğini aktaran Kavaz, bu tür araştırmalara bir yenisini daha eklediklerini bildirdi.

Yrd. Doç. Dr. Kavaz, Kuzey Kıbrıs’ın tarımsal ürünlerinin başında gelen arpa ve zeytinden elde edilen tarımsal atıkların kullanımını, daha sonra solar parabolik oluklu kollektör ve enerji transfer sıvısı için işletme sıvıları olarak kullanılan Nano akışkan şekilde sentezlendiğini kaydetti.

“Tarımsal Atıkların Sürdürülebilir Enerjiye Dönüşümü ve Çevreye Katkısı” adlı projenin Uluslararası Solar Energy dergisinde yayımlandığına da dikkat çeken Kavaz, “Bu tür projeler aracılığıyla içinde yaşadığımız ülkeyi hem kültürel mirasımızı koruyacak hem de modern çağın getirdiği sürdürülebilir yeniliklerle buluşturmayı amaçlıyoruz” dedi.