UKÜ'de nane, kekik ve adaçayının anti-mikrobiyal ve anti-kanser özellikleri araştırılıyor

UKÜ, Kuzey Kıbrıs’ta endemik olan nane, kekik ve adaçayının anti-mikrobiyal ve anti-kanser özelliklerini araştırma çalışması başlattı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Ender Volkan Çınar, “Labiatae Türlerinin Anti-mikrobiyal Ve Anti-Kanser Etkileri” adlı projesi kapsamında Kuzey Kıbrıs’ta endemik olan nane, kekik ve adaçayının anti-mikrobiyal ve anti-kanser özelliklerini araştırma çalışması başlattı.

Yrd. Doç. Dr. Çınar, Labiatae familyasından Kuzey Kıbrıs’ta endemik olan türlerin anti-kanser ve anti-mikrobiyel özelliklerini araştırma çalışmasında biyoaktif molekülleri tanımlama ve türlerin adadaki florası hakkında bilgi edinmeyi amaçladığını açıkladı. Labiatae familyasının başta nane, kekik ve adaçayı olmak üzere tıbbi öneme sahip birçok bitki türlerini içerdiğini aktaran Yrd. Doç. Dr. Çınar, “Bilimsel çalışmaların bu türlerden elde edilen bazı biyoaktif maddelerin ve ikincil metabolitlerin çeşitli antibakteriyel, antiviral, antikanser, özelliklere sahip olduğunu ortaya çıkarmıştır” dedi. Çınar, Labiatae familyasına ait sadece Kuzey Kıbrıs doğasında yetişen 12 tür bulunduğuna dikkat çekerek, bu noktada toplum bilincini, ilgi ve merakını artırmak, bu türlerin korunmasını sağlayacak çevre bilinci geliştirmenin önem arz ettiğini kaydetti.

Bu türlerin içeriğindeki aktif maddelerin sağlığa olan etkisini çalışan bilimsel çalışmaların kısıtlı olduğunu dile getiren Çınar, “Bu projenin amacı, KKTC’nin endemik florasına ait olan Labiatae familyasından bitkileri incelemek, biyoaktif maddelerini tanımlamak, antimikrobiyel ve antikanser özellikleri hakkında bilgi edinmektir” dedi. Çınar, günümüzde antibiyotiklere dirençlilik profili sergileyen birçok enfeksiyon hastalıkları da bulunduğunu ve kanserin çağımızın hastalığı haline geldiğini dolayısıyla bu hastalıklara yönelik yapılacak bilimsel çalışmaların çok önemli olduğunu da belirtti.

Eczacılık Fakültesi Dekanı Farmakognozi Profesörü Prof. Dr. Günay Sarıyar, Farmasötik Botanik Profesörü Prof. Dr. Mehmet Koyuncu danışmanlığında, Dekan Yardımcıcı Yrd. Doç. Dr. Ender Volkan Çınar tarafından yürütülen projede, Dr. Övgü İşbilen, Araştırma Görevlisi Ayşe Kaptanoğlu ve Fakülte öğretim görevlileri aktif olarak rol almaktadırlar.