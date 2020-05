UKÜ'de burslu öğrenim için yeni sistem

UKÜ 2020-2021 Akademik Yılında Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sistemi ile öğrenci kabul edecek

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), tüm Dünyada yaşanan COVID-19 salgını nedeniyle yalnızca 2020-21 Akademik yılı için geçerli olacak Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sistemi (ÖYBSS) ile öğrenci kabul edecek.

ÖYBSS’ye KKTC veya KKTC/TC çift uyruklu lise mezunları yanı sıra 2019-20 Akademik yılı sonunda mezun olabilecek öğrenciler başvuru yapabilecek. Ayrıca lise öğrenimini kesintisiz olarak KKTC’de örgün eğitim veren bir eğitim kurumunda tamamlayan TC vatandaşı öğrenciler ve diğer uyruklu öğrenciler de sisteme başvuruda bulunabilecek.

Nasıl başvurulacak?

UKÜ KKTC Tanıtım Ofisi, ÖYBSS kapsamında yapılacak başvuruların öğrencinin lise diploma notu, lise diploma notu oluşmayanlar için 2019-20 güz dönemi sonundaki genel not ortalaması veya Uluslararası sınav sonuçları (GCE, SAT, ACT vs.) dikkate alınarak programlara kabul edilecekleri bilgisini vererek, kabul alan öğrencilerin eğitim bursu haklarının ise not ortalamalarına bağlı olarak belirleneceğini açıkladı.

Burs olanakları

Eğitim bursu yanı sıra Üniversitenin öğrencilerine çok geniş bir yelpazede burs olanakları sunduğu bilgisinin verildiği açıklamada, akademik başarı bursu, sporcu bursu, mezun bursu, kardeş indirimi gibi bursların bunlardan sadece birkaçı olduğu bildirildi.

Son başvuru 3 Temmuz

Söz konusu sisteme başvuruların 21 Mayıs 2020 tarihinde başladığı, 3 Temmuz 2020 tarihine kadar devam edeceği belirtilirken, aday öğrencilerden herhangi bir başvuru ücreti alınmayacağının da altı çizildi.

Başvuruların www.ciu.edu.tr/oybss sitesinden yapılabileceği bildirilirken, başvuru sonrasında adaylara sisteme girmiş oldukları telefon numaralarından bilgilendirme SMS’i ve e-posta adreslerine de ayrıntılı değerlendirme sonuçları gönderileceği kaydedildi.

Değerlendirme sonuçlarına göre yükseköğrenimine UKÜ’de devam edecek öğrencilerin Üniversite’ye ön kayıt yaptırmaları gerektiği bilgisi verilerek, eğitim programların kontenjanlar ile sınırlı olması nedeni ile ön kayıtların en erken zamanda tamamlanması gerektiğinin önemli olduğuna dikkat çekildi.