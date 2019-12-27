UKÜ, Cambridge University Press Yazar Çalıştayı tamamlandı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), Kütüphane Müdürlüğü ile EBSCO Information Services iş birliği ile düzenlenen Cambridge University Press Yazar Çalıştayı tamamlandı.

Çevik Uraz Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğin ikinci gününde, KKTC’deki diğer üniversite kütüphanelerinden gelen katılımcılara yönelik sunumlar gerçekleştirildi.

Çalıştayın ikinci gününde de söz alan EBSCO Bölge Satış Müdürü Mehmet Can Soyulmaz, kütüphanelerin koleksiyon oluştururken dikkat etmesi gereken konulara değinerek, koleksiyon gelişiminde hangi kriterlerin uygulanması gerektiği konusunda da açıklamalar yaptı.

Soyulmaz sunumunda, GOBİ yazılımı kullanılarak basılı ve elektronik kitap seçiminin nasıl yapıldığını uygulamalı olarak katılımcılara anlattı.

Hiperlink Kıbrıs Bölge Sorumlusu Serkan İpekçi konuşmasında, binlerce Türkçe e-kitap içeren HiperKitap veri tabanı hakkında bilgi vererek, veri tabanının içeriği ve avantajlarını katılımcılarla paylaştı.

UKÜ Kütüphane Müdürü Gülten Sala Lay etkinlikte yaptığı konuşmada, kütüphane kullanıcılarının, hem kampüs içinde hem de kampüs dışında veri tabanlarını aktif olarak kullandıklarına dikkat çekerek, Türkiye’den gelen firma yetkililerinin de UKÜ’ye, kendi veri tabanlarını deneme olanağı sağladıklarını belirtti.

Lay ayrıca TÜBİTAK EKUAL Projesi ve abonelik yoluyla sağlanan veri tabanları ile araştırmacıların uluslararası elektronik bilgi kaynaklarına erişimlerinin ulusal ve uluslararası bilimsel yayın üretimini artırdığını da kaydetti.

Etkinlik, Kütüphane Müdürü Gülten Sala Lay’ın EBSCO Bölge Satış Müdürü Mehmet Can Soyulmaz’a ve Hiperlink Kıbrıs Bölge Sorumlusu Serkan İpekçi’ye teşekkür belgesi takdimi ile son buldu.