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Ukrayna’da sergili tanıtım

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YDÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğretim elemanları, öğrencileri ile birlikte Ukrayna’da sergi açtı

Ukrayna’da sergili tanıtım
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Yakın Doğu Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğretim elemanları, öğrencileri ile birlikte Ukrayna’da sergi açtı.

Ukrayna’nın Odessa kentinde açılan ve 7 Haziran 2018 tarihine kadar Ukraynalı sanatseverlerle buluşacak sergide, öğretim elemanları ile öğrenciler, derslerde yapmış oldukları çalışmalarından oluşan bir seçki ile sergiye katıldılar.

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Erdal Aygenç, sergiyi organize eden Ukrayna’lı Heykel sanatçısı Kyrylo Maksymenko’ya özel olarak teşekkür ederek, ülkelerarası sanatsal paylaşımların hem ülke tanıtımı için hem de sanatın gelişimi için önemli olduğunu söyledi.  

Dekan yardımcısı ve Grafik Bölümü Başkanı Doç. Dr. Erdoğan Ergün ise bu tür organizasyonların devamının gelmesini arzu ettiklerini, böylelikle üniversitenin daha geniş kitlelere tanıtılacağını açıkladı.

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nden; Doç. Dr. Erdal Aygenç, Doç. Dr. Erdoğan Ergün, Dr. Yücel Yazgın, Dr. Gökhan Okur, Dr. Mine Okur, Dr. Elif Atamaz Daut, Dr. Raif Dimililer, Dr. Hasan Zeybek, Öğr. Gör. Raif Kızıl, Öğr. Gör.  Vedia Okutan Gaydeler, Öğr. Gör. Evrim Ergün, Raif Hululular, Nihan Metti, Tamer Ekendal, Semih Türköz, Ennur Balcı, Cenk Altunsoy, Uğurcan Uçan, İrina Poberejet, Arda Kısmet sergiye çalışmalarıyla katkı koydular.

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