UFÜ’den ülke tanıtımına büyük katkı

Uluslararası Final Üniversitesi, turizm eğitimi alanında dünyanın en önemli kuruluşlarından olan Uluslararası Turizm ve Otelcilik Okulları Birliği’nin genel kuruluna ve gastronomi yarışmasına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor

UFÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Dimağ Çağıner, “ticarethane değil kaliteli eğitim” vurgusu yaptı ve ilerleyen dönemlerde Girne ve İskele’de yeni kampus açmayı hedeflediklerini açıkladı

Uluslararası Final Üniversitesi, turizm ve turizm eğitimi alanında dünyanın en önemli ve seçkin kuruluşlarından biri olan Uluslararası Turizm ve Otelcilik Okulları Birliği (EURHODIP)’in genel kurulu ve “Gastronomi Yarışması”na ev sahipliği yapıyor. Uluslararası Final Üniversitesi’nde gerçekleştirilen basın toplantısıyla 13 – 15 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek yarışma detayları kamuoyuyla paylaşıldı.

Basın toplantısında Uluslararası Final Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dimağ Çağıner, Rektör Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak ve Turizm ve Mutfak Sanatları Yüksek Okulu Müdürü, Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Nafiya Güden organizasyon ile ilgili bilgiler verdi.

Avrupa’nın bilinen en iyi otelleri ve turizm ve mutfak sanatları okullarının da içinde olduğu 37 ülkeden 180 üyesiyle turizm eğitimi alanında ciddi faaliyetler yürütmekte olan EURHODIP’ın 86. genel kurulu ve “Gastronomi Yarışması” 13 – 15 Mayıs tarihleri arasında Uluslararası Final Üniversitesi ev sahipliğinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleştirilecek.

Uluslararası Final Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dimağ Çağıner, Uluslararası Final Üniversitesi’nin geride bıraktığı süre içerisinde gerek bölüm sayısı gerekse öğrenci sayısı anlamında hedeflerine ulaştığını ifade etti.

Çağıner, bunun en önemli sebebinin üniversitenin eğitim kalitesinin öğrenci memnuniyetine yansıması olduğunu belirtti. Üniversite olarak esas önemsedikleri konunun öğrenci sayısı değil kalite olduğunu vurgulayan Çağıner, Uluslararası Final Üniversitesi’nin ana hedefinin eğitim verdiği bölümlerinde eğiteceği öğrencilerinin gerçek hayatta kendi dallarında birer lider ve marka olmasını sağlamak olduğunu söyledi.

TİCARETHANE DEĞİL KALİTELİ EĞİTİM

Uluslararası Final Üniversitesi’nin Türkiye’de eğitim alanında kırk yılın aşan deneyime sahip Final Eğitim Kurumları ve ülkemizde turizm ve taşımacılık alanında faaliyet gösteren Acapulco ve DMG Grup ortaklığında bir üniversite olduğunu hatırlatan Çağıner, Uluslararası Final Üniversitesi’nin bir ticarethane olmadığını kaliteli eğitim odaklı, öğrenci odaklı bir üniversite olduğunu ve bu anlayışın bundan sonra da süreceğini ifade etti. Çağıner, 2018 -2019 eğitim yılında öğrenci sayısının 1000’in üzerine çıkacağını öngördüklerini de söyledi.

Uluslararası Final Üniversitesi’nin ileriki hedeflerine de değinen Çağıner, Çatalköy’de bulunan mevcut kampüsleri yanı sıra ilerleyen dönemlerde Girne sınırları içerisinde bir kampüs daha yapılacağını, sonrasında ise İskele bölgesinde bir kampüsün daha faaliyete geçmesini hedeflediklerini anlattı.

“EURHODIP ÜYELERİ KKTC TURİZMİNİN GELDİĞİ NOKTAYI GÖRECEK”

EURHODIP genel kurulu ve gastronomi yarışmasının tanınmamış bir ülke olarak KKTC’de yapılmasının önemine de vurgu yapan Çağıner, kuruluşa üye 180 ülkeden temsilcilerin ülkemize gelerek yerel yemeklerden tatması ve kendi birikimlerini de buraya taşımasının ülkemize fayda sağlayacağını ifade etti. Çağıner, yarışmanın temasının ‘slow food’ olarak belirlenmesinin bu açıdan isabetli olduğunu da belirtti. Çağıner, bir turizmci ve dünyayı gezen biri olarak KKTC turizminin iyi bir noktada bulunduğuna da dikkat çekerek, dünyanın bir çok ülkesinden gelecek EURHODIP üyelerinin de bunu görmesinin önemli olduğunu kaydetti.