UFÜ ile Fırat Üniversitesi arasında işbirliği

Uluslararası Final Üniversitesi ile Türkiye’deki Fırat Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı

Uluslararası Final Üniversitesi ile Türkiye’nin seçkin üniversitelerinden Fırat Üniversitesi arasında eğitim – öğretim ve proje alanlarında işbirliği protokolü imzalandı. Protokole iki üniversitenin rektörleri imza koydu

İki üniversite arasında gerçekleştirilen protokol öğrencilerin eğitim ve araştırma amaçlı değişimi, karşılıklı kısa dönem programlar, öğretim ve araştırma için akademik personel değişimi yanında araştırma projeleri ve yayınlarda işbirliği, ortak seminerler, konferanslar, diğer bilimsel etkinliklerin düzenlenmesi ve ortak kültürel etkinlikler düzenlenmesini içeriyor.

Protokolün imzalanması amacıyla KKTC’de bulunan Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, Uluslararası Final Üniversitesi kampüsünü de gezme olanağı buldu.

Uluslararası Final Üniversitesi’nde gerçekleştirilen imza töreni Uluslararası Filan Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili İbrahim Taşel, Rektör Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak ile Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, Rektör Yardımcısı Halil Hasar ve Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Bulut’un katılımıyla gerçekleştirildi.

İmza töreninde konuşan Uluslararası Final Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Öztoprak, Fırat Üniversitesi Rektörü Demirdağ, Rektör Yardımcısı Hasar ve Öğretim Üyesi Bulut’u üniversitelerinde görmekten duydukları mutluluğu dile getirdi.

Öztoprak, 1967 yılında Elazığ’da kurulan, köklü bir geçmişe sahip Fırat Üniversitesi’nin, Türkiye’nin en büyük üniversitelerinden biri olduğunu ve 50 bine yakın öğrenci sayısıyla eğitim faaliyetlerini sürdürdüğünü belirterek, böylesine bir üniversiteyle işbirliği yapmanın kendilerini gururlandırdığını dile getirdi.

Öztoprak, Fırat Üniversitesi’nin deneyimlerinden muhakkak yararlanacaklarını ifade etti.

Öztoprak, dünyanın çeşitli ülkelerinden üniversitelerle yapılan işbirliklerinin karşılıklı olarak fayda ürettiğine de dikkat çekerek, Fırat Üniversitesi ile de önemli projelere birlikte imza atacaklarına inanç belirtti.